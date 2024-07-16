«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2024/25

«Ювентус» показал новую домашнюю форму. В сообщении клуба сказано:

Смешение чёрного и белого цветов создаёт смелую интерпретацию с оттенком космоса, а изящная графика с кратерами по всей поверхности отражает уникальный ландшафт поверхности Луны.

Повествование о лунных миссиях — главном символе храбрости первооткрывателей: такова отсылка у домашней футболки сезона-2024/2025, которая призвана рассказать историю преданности «Ювентуса» расширению границ возможного в постоянном стремлении к прогрессу.