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«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2024/25

вчера, 11:48

«Ювентус» показал новую домашнюю форму. В сообщении клуба сказано:

Смешение чёрного и белого цветов создаёт смелую интерпретацию с оттенком космоса, а изящная графика с кратерами по всей поверхности отражает уникальный ландшафт поверхности Луны.

Повествование о лунных миссиях — главном символе храбрости первооткрывателей: такова отсылка у домашней футболки сезона-2024/2025, которая призвана рассказать историю преданности «Ювентуса» расширению границ возможного в постоянном стремлении к прогрессу.

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон 2024/25

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:43
Неплохо и нехорошо, на тройку.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:00
На Луне были не первооткрыватели, а первопроходцы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:39
Всё отлично ! Мне нравится !
Вещий
Вещий
вчера в 12:19
Мрачновато как то выглядит... но наверное руководству Юве это нравится...
Гость
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