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Арбитры РФС в новом сезоне будут судить в форме экипировщика сборной России

вчера, 15:07

В сезоне-2024/25 арбитры РФС будут работать в форме от компании Jogel.

Ранее с российским брендом стали сотрудничать сборные России, московский «Спартак», «Акрон» и «Велес».

20 июля стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Ну ты же знаешь...что сейчас тебе ответят...))
Что на выбор предоставлены разные варианты судейской формы......но в одной цветовой гамме...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:08
Могли бы и фотку этой экипировки выставить....
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