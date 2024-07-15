Арбитры РФС в новом сезоне будут судить в форме экипировщика сборной России

В сезоне-2024/25 арбитры РФС будут работать в форме от компании Jogel.
Ранее с российским брендом стали сотрудничать сборные России, московский «Спартак», «Акрон» и «Велес».
20 июля стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге.
В сезоне-2024/25 арбитры РФС будут работать в форме от компании Jogel.
Ранее с российским брендом стали сотрудничать сборные России, московский «Спартак», «Акрон» и «Велес».
20 июля стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге.
Что на выбор предоставлены разные варианты судейской формы......но в одной цветовой гамме...
Что на выбор предоставлены разные варианты судейской формы......но в одной цветовой гамме...