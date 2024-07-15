Арбитры РФС в новом сезоне будут судить в форме экипировщика сборной России

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вчера, 15:07

В сезоне-2024/25 арбитры РФС будут работать в форме от компании Jogel.

Ранее с российским брендом стали сотрудничать сборные России, московский «Спартак», «Акрон» и «Велес».

20 июля стартует новый сезон в Российской Премьер-Лиге.