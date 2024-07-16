Ташуев: «Англичане были бы рады, если бы я возглавил сборную Англии»

Известный российский тренер с юмором заявил, что готов возглавить сборную Англии.

Соглашусь ли я на работу в сборной Англии? Можно порассуждать (смеется). Представьте, что Ташуев возглавляет сборную Англию — было бы забавно. Даже не то, что я, а то, что тренер из России. Англичане бы точно сошли с ума от счастья! Рука России чувствуется.

Смог бы я поставить англичанам атакующий футбол? Моя стилистика не меняется уже много лет. Она направлена на созидание, креативность, атаки, прессинг. Мой стиль не зависит от команды.