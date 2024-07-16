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Ташуев: «Англичане были бы рады, если бы я возглавил сборную Англии»

вчера, 19:04

Известный российский тренер Сергей Ташуев с юмором заявил, что готов возглавить сборную Англии.

Соглашусь ли я на работу в сборной Англии? Можно порассуждать (смеется). Представьте, что Ташуев возглавляет сборную Англию — было бы забавно. Даже не то, что я, а то, что тренер из России. Англичане бы точно сошли с ума от счастья! Рука России чувствуется.

Смог бы я поставить англичанам атакующий футбол? Моя стилистика не меняется уже много лет. Она направлена на созидание, креативность, атаки, прессинг. Мой стиль не зависит от команды.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:39
Созидание, креативность, прессинг? Как-то невяжется. Тут, или одно- или другое. В тбилисском Динамо -были, креативность, созидание, красота, но прессинга- точно не было. В Спартаке, у Бескова- было, почти тоже самое, что и в тбилисском Динамо, но возможно, чуть меньше южной техники. А вот в игре Лобановского- был прессинг без креатива и практически без созидания, атлетизм, физика и тп.
pomor45
pomor45 ответ d7wbgtu5y27q (раскрыть)
вчера в 19:29
Если не путать чувство юмора с банальной глупостью.
pomor45
pomor45
вчера в 19:28
Результат тоже от команды не зависит. Стабильно никакой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:26
Сержу больше не наливать!
d7wbgtu5y27q
d7wbgtu5y27q
вчера в 19:14
Это вызвало интерес и улыбки у многих людей. Каждый человек имеет право на своё мнение и чувство юмора.
Гость
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