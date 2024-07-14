Тюкавин — вратарю «Спартака»: «Ушёл этот, фраер ваш, седьмой?»

У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина перед товарищеским матчем со «Спартаком» в подтрибунном помещении состоялся диалог с вратарём «красно-белых» Александром Максименко.
Тюкавин спросил: «Ушёл этот, фраер ваш, седьмой?» Максименко ответил: «Уедет». Под 7-м номером в «Спартаке» выступает нападающий Александр Соболев.
Тюкавин получил лучшего игрока сезона, вообще на голом месте- можно сказать по блату, потому что, если в чемпионате играет такая ЛИЧНОСТЬ как Глушенков, то Тюкавин и близко не стоит!!! Поэтому, кто здесь фраер- еще надо разобраться...
Коллеги, прошу понять меня правильно, но когда сталкиваюсь с подобными вещами сильно задевает, независимо от клубных пристрастий, а токма- во имя справедливости и объективности.
Тюкавин получил лучшего игрока сезона, вообще на голом месте- можно сказать по блату, потому что, если в чемпионате играет такая ЛИЧНОСТЬ как Глушенков, то Тюкавин и близко не стоит!!! Поэтому, кто здесь фраер- еще надо разобраться...
Коллеги, прошу понять меня правильно, но когда сталкиваюсь с подобными вещами сильно задевает, независимо от клубных пристрастий, а токма- во имя справедливости и объективности.
И если это так, то слова Тюкавина можно понять.( Я в курсе, Соболев не прав), а Максименко всё это принимает как понимает сам ситуацию.
И ещё. Не тургеневским же языком говорить ( перекинуться парой слов) в подтрибунке?
Они друг друга поняли, и это главное.
Всё остальное пустое.Они оба знают ,,семёрку", оба невысокого мнения о нем, и нам уже это понятно.
Р.S.
Фрайер- с вободный человек, Соболев тоже свободен будет( со слов Максименко), так что темы на обиды нет.
И если это так, то слова Тюкавина можно понять.( Я в курсе, Соболев не прав), а Максименко всё это принимает как понимает сам ситуацию.
И ещё. Не тургеневским же языком говорить ( перекинуться парой слов) в подтрибунке?
Они друг друга поняли, и это главное.
Всё остальное пустое.Они оба знают ,,семёрку", оба невысокого мнения о нем, и нам уже это понятно.
Р.S.
Фрайер- с вободный человек, Соболев тоже свободен будет( со слов Максименко), так что темы на обиды нет.