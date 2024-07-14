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Тюкавин — вратарю «Спартака»: «Ушёл этот, фраер ваш, седьмой?»

вчера, 14:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина перед товарищеским матчем со «Спартаком» в подтрибунном помещении состоялся диалог с вратарём «красно-белых» Александром Максименко.

Тюкавин спросил: «Ушёл этот, фраер ваш, седьмой?» Максименко ответил: «Уедет». Под 7-м номером в «Спартаке» выступает нападающий Александр Соболев.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
Редко с Вами соглашаюсь, но, как говорится- против цифр не попрешь. Самая примитивная статистика в пользу Соболева. Действительно- гроза Динамо... И после этого, отдельные болельщики Спартака требуют избавиться от этого человека. На горизонте, и близко, никого равного нет Соболеву, но требуют его- продать, отдать, уволить и тд. Странные люди- о чём они думают...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:49, ред.
01.05.2024
Россия. ФОНБЕТ Кубок России
Динамо 0 : 2 Спартак
Соболев забил гол

07.04.2024
Россия. Премьер-лига
Динамо 1 : 2 Спартак
Соболев забил 2 гола

3 гола Соболева за 2 матча...

Вот и мучают Максименко расспросами....когда Соболев уедет...ибо 75% всех голов Соболева в 2024-м году пришлось на голы в ворота Динамо...)))


P.S. 2023 год :
08.04.2023
Россия. Премьер-лига
Спартак 3 : 3 Динамо
Соболев забил 2 гола

29.08.2023
Россия. ФОНБЕТ Кубок России
Спартак 4 : 1 Динамо
Соболев забил 2 гола

....Соболев...кошмарный кошмар для Динамо....
Тут невольно выглянешь из раздевалки и спросишь у Максименко "А уехал этот....который нам 7 голов за 4 матча кладёт?"
z3z2x2rz4rhy
z3z2x2rz4rhy
вчера в 20:52
Тюкавин сам то кто? Выскочка, нападающий типа Заболотного и Кассьеры.
баск
баск
вчера в 18:27
Витя..

Я некультурно и высокомерно отношусь к людям?)
Да ладно))
Capral
Capral
вчера в 18:26
    Capral
    Capral
    вчера в 18:23
      баск
      баск
      вчера в 18:18, ред.
      Капралу.

      Витя, твои утверждения о том, что я не видел советского футбола, не соответствуют действительности, я неоднократно тебе писал об этом, но ты зачем-то продолжаешь настивать на своих измышлениях.

      Что касется твоей сентенции здесь о советских футболистах- чуть ли не образцах интеллекта и изящной словесности- это вообще комедия))
      Capral
      Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      вчера в 18:11
      Дело в том, что Тюкавин, понятия не имеет, что означает слово "фраер". Для него- это всего навсего блатной жаргон...
      artem saribekyan 1
      artem saribekyan 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 18:08
      Думаю, что у Соболева сложились такие отношения с командой в Спартаке( в смысле, неприязненные) , что об этом знают многие игроки в других командах.
      И если это так, то слова Тюкавина можно понять.( Я в курсе, Соболев не прав), а Максименко всё это принимает как понимает сам ситуацию.
      И ещё. Не тургеневским же языком говорить ( перекинуться парой слов) в подтрибунке?
      Они друг друга поняли, и это главное.
      Всё остальное пустое.Они оба знают ,,семёрку", оба невысокого мнения о нем, и нам уже это понятно.
      Р.S.
      Фрайер- с вободный человек, Соболев тоже свободен будет( со слов Максименко), так что темы на обиды нет.
      Capral
      Capral
      вчера в 17:50
        Capral
        Capral
        вчера в 17:44
        Сенатов.

        Достаточно, понятно.
        Теперь вопрос к тебе: где люди, которых, я, якобы однажды обидел, почему до сих пор не представил?! Голословное обвинение, неподкрепленное фактами- называется КЛЕВЕТА!!!
        Теперь всё.
        баск
        баск
        вчера в 17:27
          Zenit 1980
          Zenit 1980
          вчера в 17:19, ред.
          Да, прозвучало, не сразу просмотрел видео. Действительно сказал, вернее ляпнул. И что ? Обычный уличный "базар" . Кто-то ожидал в подтрибунке политкорректных разговоров уровня выпускников МГИМО ? ))) Правда и сам министр ИД иногда и не такое выдавал )
          ЗЫ: Судя по ответу Максименко у Соболева не все гладко с коллегами по Спартаку. Иначе такую его реакцию не объяснить . Вот что действительно важно и гораздо серьезнее для клуба чем просто болтовня Тюкавина.
          Capral
          Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          вчера в 16:41
          Привет, Володя!!!
          Я думаю, Максименко, должен был ответить: "сам, пойди и спроси"... Но он ответил не как соперник Динамо и одноклубник Соболя, а как товарищ Тюкавина по двору или сосед по этажу.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          вчера в 16:34, ред.
          Я думаю у Соболева сейчас в связи с разговорами о его переходе в зенит сложилась труднейшая жизненная ситуация .
          У каждого человека в его жизни случаються различные тупиковые трудности. Поэтому надо относиться к коллеге по футбольному цеху более терпимо. Некрасиво все это и как то мерзенько со стороны Тюкавина . Да и Максу надо было не отвечать хотя бы...
          6uszzptfj2ng
          6uszzptfj2ng
          вчера в 16:34
          Максименко на Динамо работает?
          pr9cm3jfmb36
          pr9cm3jfmb36
          вчера в 16:31
          Тюкавин выскочка, как игрок скоро угаснет, ведет себя по хамски, очевидно, много пиара получил.
          s8zjx398n743
          s8zjx398n743
          вчера в 16:30
          Ну и порядки в спартаке, разве можно обсуждать с игроком соперника своих игроков.
          Сп62
          Сп62
          вчера в 16:28
          Можно говорить такие слова о ком угодно, но, как здесь уже упоминалось, только не о коллеге по цеху. Лично для меня Тюкавин был приличным игроком, однако, после таких слов, как человек, он стал нерукопожатным. Если у него остались мозги, должен извиниться перед товарищем по ремеслу в срочном порядке.
          112910415
          112910415
          вчера в 16:23
          Не сказать, что красиво спросил...
          Scorp689
          Scorp689
          вчера в 16:20
          Соболев игрок уровня Медиа Лиги...
          9p2vv5z2n8ky
          9p2vv5z2n8ky
          вчера в 16:13
          Многим похоже он не нравится.
          ABir
          ABir
          вчера в 15:33
          Как- не уважительно прозвучал вопрос о коллеге по цеху
          Capral
          Capral
          вчера в 15:21
          Хотелось бы послушать Сенатова, его, личное мнение об инциденте. Я без иронии, на полном серьезе.
          r8uknfzgsw5g
          r8uknfzgsw5g
          вчера в 15:17
          Ужасно не нравится Соболев, а Тюкавин еще больше, скользкий рисовальщик, думаю, что в глаза Соболеву он бы такое в жизни не сказал, а то получил бы в ответ прилично.
          52jg46rs53zc
          52jg46rs53zc
          вчера в 15:15
          Тюкавин то сам кто? Жаба душит, что он никому не нужен, и гнить ему в Динамо пожизненно.
          Capral
          Capral
          вчера в 15:05, ред.
          Хочу ответить, тем, кто говорит откуда инфа, типа- да ну, несерьезно всё, это и тп. Ну тогда, коллеги, давайте по чесноку, кто-то мог разобрать слова Глушенкова про клоунов? Уверен- никто, но осуждения уже посыпались. В случае с Тюкавиным- всё очевидно, ясно и понятно, и очень хорошо слышно. Думаю- это некрасиво. Считаешь Соболя фраером- скажи ему это в лицо, а не через третьего человека. Да, нынешний уровень и культура футболистов зашкаливают- полное отсутствие такта и воспитанности, и не только у Тюкавина...

          Вспоминаю в советское время, какие умнейшие интервью давали- Романцев, Блохин, а какой ИНТЕЛЛЕКТ был у Кипиани!!! А сейчас, вот, эти- миллионеры сопливые...
          sv_1969
          sv_1969 ответ VeniaminS (раскрыть)
          вчера в 14:49
          Ну в принципе да. Но все равно как то неуместно это фраер!
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 14:49
          Злой и сварливый народец эти игрочишки...
          lotsman
          lotsman
          вчера в 14:48
          Спросил в подтрибунном помещении, а откуда эта информация на сайте? Он что, спрашивал на камеру? Интервью брал, в присутствии прессы?
          Гость
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