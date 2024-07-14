Тюкавин — вратарю «Спартака»: «Ушёл этот, фраер ваш, седьмой?»

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вчера, 14:15

У нападающего «Динамо» перед товарищеским матчем со «Спартаком» в подтрибунном помещении состоялся диалог с вратарём «красно-белых» .

Тюкавин спросил: «Ушёл этот, фраер ваш, седьмой?» Максименко ответил: «Уедет». Под 7-м номером в «Спартаке» выступает нападающий .