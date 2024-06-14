Прокуратура потребовала 5 лет тюрьмы для Анчелотти

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вчера, 08:51

Прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для главного тренера «Реала» , сообщает El Mundo.

По информации источника, специалиста обвиняют в том, что он скрыл часть доходов за 2014 и 2015 год, когда также работал в мадридском клубе. В марте 2024-го сообщалось о том, что правоохранительные органы запросили четыре года и девять месяцев.

Защита итальянца, в свою очередь, подала в суд заявление, в котором напомнила, что Анчелотти уже внёс требуемый от него залог и что ни в одном из обвинительных заключений это не отражено. Поэтому она просит немедленно пересмотреть запрос о наказании в сторону понижения.