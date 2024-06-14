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Прокуратура потребовала 5 лет тюрьмы для Анчелотти

вчера, 08:51

Прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, сообщает El Mundo.

По информации источника, специалиста обвиняют в том, что он скрыл часть доходов за 2014 и 2015 год, когда также работал в мадридском клубе. В марте 2024-го сообщалось о том, что правоохранительные органы запросили четыре года и девять месяцев.

Защита итальянца, в свою очередь, подала в суд заявление, в котором напомнила, что Анчелотти уже внёс требуемый от него залог и что ни в одном из обвинительных заключений это не отражено. Поэтому она просит немедленно пересмотреть запрос о наказании в сторону понижения.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 21:55
Прокуроры любители рыбного супа
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:25
    амурец
    амурец ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:54
    А волчары кто?
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:18
    Волчары дождались премиальных за ЛЧ и сразу напрягли папу Карло!
    ABir
    ABir
    вчера в 11:53
    Прокурорам если не засадить кого-нибудь, то хотя бы создать видимость своей бурной деятельности желательно с вип персонами. Анчелотти посадить у них руки коротки. Это примерно, как короля Испании. Шума много, а выхлоп нулевой.
    амурец
    амурец
    вчера в 11:29
    В Барселоне небось начали копать, не нравится как папа Карло их опускает в ЛЛ и ЛЧ выигрывает
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:27
    В Испании коррупция поставлена на государственном, судейском уровне.
    Взять только футбол, кого только не судили по подобным делам, причём многим запрашивали ещё более серьёзные сроки, но всё заканчивалось уплатой кругленкой суммой.
    Попасть в тюрьму по подобным статьям можно только в одном случае, если у тебя нет денег.
    Так, что Анчелотти насчёт отсидки переживать не стоит, но расстаться с приличной суммой придётся.
    ba2k928ztfzh
    ba2k928ztfzh
    вчера в 11:00
    Никто его не посадит, одни разговоры для публики.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 10:49
    У Анчелотти 5 титулов ЛЧ,он выиграл топ 5 европейских лиг,и теперь 5 лет тюрьмы
    Это идеальный баланс!
    Анчелотти абсолютный гений
    FreshMeat
    FreshMeat
    вчера в 10:45
    Италия выросла из христа, то есть воровства.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:44
    Попался мошенник
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:43
    Не кисло так.... не хватает чтобы Карло еще и посадили....
    r4aub3puphpv
    r4aub3puphpv
    вчера в 09:24
    Это будет нонсенс, если Карло ещё и посадят
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:19
    Воруют все и везде, только надо поймать.
    Colchoneros
    Colchoneros ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 09:09
    За Атлетико Мадрид!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 09:03
    Главный прокурор в Испанию за Барселону болеет?
    drug01
    drug01
    вчера в 09:00
    Вот так поворот...если не фейк?...
    Гость
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