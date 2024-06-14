Прокуратура потребовала 5 лет тюрьмы для Анчелотти

Прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, сообщает El Mundo.
По информации источника, специалиста обвиняют в том, что он скрыл часть доходов за 2014 и 2015 год, когда также работал в мадридском клубе. В марте 2024-го сообщалось о том, что правоохранительные органы запросили четыре года и девять месяцев.
Защита итальянца, в свою очередь, подала в суд заявление, в котором напомнила, что Анчелотти уже внёс требуемый от него залог и что ни в одном из обвинительных заключений это не отражено. Поэтому она просит немедленно пересмотреть запрос о наказании в сторону понижения.
Взять только футбол, кого только не судили по подобным делам, причём многим запрашивали ещё более серьёзные сроки, но всё заканчивалось уплатой кругленкой суммой.
Попасть в тюрьму по подобным статьям можно только в одном случае, если у тебя нет денег.
Так, что Анчелотти насчёт отсидки переживать не стоит, но расстаться с приличной суммой придётся.
Взять только футбол, кого только не судили по подобным делам, причём многим запрашивали ещё более серьёзные сроки, но всё заканчивалось уплатой кругленкой суммой.
Попасть в тюрьму по подобным статьям можно только в одном случае, если у тебя нет денег.
Так, что Анчелотти насчёт отсидки переживать не стоит, но расстаться с приличной суммой придётся.