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В ноябре будет вынесено решение по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити»

вчера, 15:10

Слушания по делу о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити» пройдут в ноябре. Напомним, клуб был обвинён в феврале 2023 года в связи с нарушением правил ФФП в период с 2009 года по 2018 год. «Манчестер Сити» категорически отрицает эти обвинения и во вторник начал судебный процесс против АПЛ по поводу её финансовых правил, что может помочь им оправдать свои 115 предполагаемых нарушений.

«Горожанам» грозят огромные штрафы и даже понижение в классе, если их признают виновными. Ожидается, что слушания продлятся около шести недель. Они будут проходить в закрытом режиме. Отмечается, что не все нарушения связаны с финансовыми вопросами, 35 из них касаются предполагаемого отказа сотрудничать с расследованием.

Между тем, в понедельник начинается отдельное двухнедельное слушание, после того как стало известно, что «Манчестер Сити» подал в суд на АПЛ из-за новых финансовых правил. Владельцы «горожан» предоставили 165-страничный юридический документ, в котором утверждают, что они стали жертвами дискриминации и что правила, утверждённые соперниками, которые, по их мнению, направлены на ограничение их успеха, являются «тиранией большинства». По мнению «Манчестер Сити», система голосования в АПЛ, которая требует согласия 14 из 20 клубов, даёт несправедливый уровень контроля большинству. Также «горожане» утверждают, что правила лиги о сделках с ассоциированными сторонами (АРТ) незаконны, и добиваются их отмены. Помимо этого, они обвинили соперников в дискриминации владельцев из стран Персидского залива на основании комментариев, сделанных неназванным топ-менеджером другого клуба. Среди прочих нападок «Манчестер Сити» утверждает, что АПЛ не смогла предоставить доказательств того, что сделки со связанными сторонами дают клубам несправедливое преимущество. Клуб из Манчестера требует возмещения ущерба, который, по мнению некоторых, может исчисляться десятками миллионов.

Ранее сообщалось, что согласно правилам APT, введённым после поглощения «Ньюкасла» саудовцами в 2021 году, клубы не могут заключать спонсорские сделки с фирмами, связанными с их владельцами. Вместо этого все соглашения должны быть независимо оценены как «справедливая рыночная стоимость». У «Манчестер Сити» есть четыре спонсора, связанных с родиной их владельцев. Сделки с компаниями из ОАЭ являются ключевыми для многих из 115 нарушений, в которых обвиняются «горожане», поскольку они выдавали платежи своего владельца Шейха Мансура за спонсорские соглашения с третьими лицами.

Некоторые опасаются, что если «горожане» одержат победу, то это откроет дверь для сделок с ложными ценами, огромными тратами на игроков и сведёт на нет ноябрьские слушания — учитывая, что многие обвинения связаны со спонсорскими соглашениями.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:05
Да хоть 500 млн $ штраф, им будет пофиг. Финансы там жесть как много. Не хотелось бы чтобы фанаты МС были вынуждены болеть за Арсенал, или возвращаться к Барсе
Tex
Tex
вчера в 22:37
Справедливо - когда кучка богатеев владеет и управляет всем, а не эти ваши "диктатуры большинства" =)))
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:18
В шип отправят и все кубки заберут?)
Ceверомоpeц
Ceверомоpeц
вчера в 21:03
К ноябрю уже будет сыграно 10 туров, так что спуска в нижнюю лигу на ближайший сезон можно не ждать.
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:09
Пусть обломаются. Сити никто не посмеет тронуть
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:24
22 бугая пинают в течение 1,5 часов шарик с воздухом внутри,, а в это время неисчислимое стадо юристов ищет чёрную кошку в темной комнате, зная что она там отсутствует…
Artur M
Artur M
вчера в 18:13
Зачем топить сити когда можно заработать на благо всех.
Допустим сити хочет превысить разрешённый потолок лямов на двести, то тогда сити обязуется выплатить каждому клубу апл эту же сумму. Для соблюдения баланса лиги так сказать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:19
Дело ясное что дело темное.
Бабки канеш., вещь сильная, но тягаться с АПЛ да ещё в самой Англии..., - опасный " рафтинг".
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
Как бы к ноябрю оно не стало делом о 216 нарушениях...)
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