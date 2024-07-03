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ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2024/2025

Адвокат: «Бывшая жена Сафонова может рассчитывать на алименты из зарплаты»

вчера, 15:20

Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал выезд вратаря ПСЖ Матвея Сафонова из России.

Ранее отец футболиста сообщил, что голкипер находится в отпуске во Франции. 2 июля появилась информация, что долг спортсмена по алиментам снизился до 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Может ли бывшая жена Сафонова рассчитывать на алименты из зарплаты, которую он будет получать во Франции? Да, есть определённая процедура по исполнению решений российских судов на территории Франции. Для того чтобы исполнять решения наших судов на территориях других государств, нужно чётко соблюсти определённую процедуру.

Не могу сказать, что она очень сложная, но нужно действовать достаточно внимательно и не допускать никаких ошибок. Нельзя ни в коем случае нарушать эту процедуру. Нужно будет, например, доказать, что Сафонов знал обо всех процессах, которые проходили по этому делу. Очень важной фактор — это доказательство уведомления противоположной стороны в строгом соответствии с законом. В этом есть логика, ведь если человек не знал или не мог знать, что происходили какие-то процессы, то тогда его права будут нарушены.

Если все права были соблюдены, то можно будет легализовать решения российского суда на территории Франции и добиться их исполнения.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:02
Начитаешься тут...и подумаешь....Профессия "Бывшая жена футболиста" становится прибыльней чем просто "Жена футболиста"...

Хотя всегда считал их отдельным...мало изученным видом Хомо Сапиенс.....
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:36
Сидел бы уже дома, как акын Феев.
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
А без судов никак нельзя? Просто выплачивать, своим детям, как настоящий мужик, а не склочная баба.
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:53
Уже на две страны как минимум.
a-league
a-league
вчера в 17:34, ред.
Теперь бессребренице точно придётся терпеть лишения, скитаться и нищенствовать.
В шапку темы надо добавить номер карты для сбора пожертвований от неравнодушных
shlomo
shlomo
вчера в 16:52
Что что много в последнее время стало обсуждений личной жизни Сафонова.....
4q7d9eawywts
4q7d9eawywts
вчера в 16:46, ред.
Можно не сомневаться, выдавят все до цента.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:46
Неужели этот 7 не может договориться с бывшей... На всю страну нужно эти помои выносить?
STVA 1
STVA 1 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 16:41
Особенно своим детям!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:30
Долги надо отдавать
drug01
drug01
вчера в 15:39
Для неё это будет очень прибыльно...
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