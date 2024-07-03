Адвокат: «Бывшая жена Сафонова может рассчитывать на алименты из зарплаты»

Известный российский адвокат прокомментировал выезд вратаря ПСЖ из России.

Ранее отец футболиста сообщил, что голкипер находится в отпуске во Франции. 2 июля появилась информация, что долг спортсмена по алиментам снизился до 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Может ли бывшая жена Сафонова рассчитывать на алименты из зарплаты, которую он будет получать во Франции? Да, есть определённая процедура по исполнению решений российских судов на территории Франции. Для того чтобы исполнять решения наших судов на территориях других государств, нужно чётко соблюсти определённую процедуру.

Не могу сказать, что она очень сложная, но нужно действовать достаточно внимательно и не допускать никаких ошибок. Нельзя ни в коем случае нарушать эту процедуру. Нужно будет, например, доказать, что Сафонов знал обо всех процессах, которые проходили по этому делу. Очень важной фактор — это доказательство уведомления противоположной стороны в строгом соответствии с законом. В этом есть логика, ведь если человек не знал или не мог знать, что происходили какие-то процессы, то тогда его права будут нарушены.

Если все права были соблюдены, то можно будет легализовать решения российского суда на территории Франции и добиться их исполнения.