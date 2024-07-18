«Байер» может подписать Жоэля Матипа

Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может вернуться в Германию.
В подписании футболиста на правах свободного агента заинтересован «Байер».
В Германии Матип уже выступал в составе «Шальке».
Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может вернуться в Германию.
В подписании футболиста на правах свободного агента заинтересован «Байер».
В Германии Матип уже выступал в составе «Шальке».
Матип постарел и в пору переходить в чемпионат типа Франции, но не в лидер немецкой бундеслиги
Матип постарел и в пору переходить в чемпионат типа Франции, но не в лидер немецкой бундеслиги