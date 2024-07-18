Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

«Байер» может подписать Жоэля Матипа

вчера, 12:49

Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип может вернуться в Германию.

В подписании футболиста на правах свободного агента заинтересован «Байер».

В Германии Матип уже выступал в составе «Шальке».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМохамед Конате может перейти в чемпионат Бразилии
Вчера, 12:22
Ракитич перейдёт в «Хайдук» к Гаттузо
Вчера, 11:59
СлухиЭкс-капитан «Атлетика» Бильбао Муньяин может перейти в «Ривер Плейт»
Вчера, 11:55
Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону»
Вчера, 10:41
ПСЖ собирает новое нападение. Хотят заманить бывших чемпионов Италии
Вчера, 09:21Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Жоау Невеш согласился перейти в ПСЖ
Вчера, 09:12
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:12
Это будет ужасная сделка для Байера. Матип вообще не тянет уровня Ливерпуля именно из-за своей медлительности, а игра Байера заточена на динамику.

Матип постарел и в пору переходить в чемпионат типа Франции, но не в лидер немецкой бундеслиги
drug01
drug01
вчера в 12:52
Байер хорошая команда опыт выступления в Германии у него есть!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 