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Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону»

вчера, 10:41

Вингер «Атлетика Бильбао» Николас Уильямс может перейти в «Барселону».

Представители каталонского клуба встретились с футболистом в Сарагосе для обсуждения условий контракта.

«Барселоне» придётся заплатить за игрока отступные в размере 50 миллионов евро.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:54
Было бы круто если купят его, Нико с Ямалем будут разрывать на флангах.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:57
Приличная сумма,наверно знают ,что оправдает.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 13:14
если перейдет, то барса сможет наверное конкурировать на евро арене!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:04
На Евро был хорош , не знаю как он играет за Атлетика не смотрю Лалигу
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:00
есть действующий контракт. и там отступные в 58 млн евро.
Атлетик Бильбао при всей желании не может поднять ценник до 100 и выше.
Когда есть отступные, то актуальная трансферная стоимость значения не имеет. Холанд тоже по факту должен был переходить в Сити за 150+ млн,
но благодаря отступным норвежец обошелся шейхам всего 75 млн
Нико стоит гораздо больше, чем отступные в 58 миллионов.
с Атлетик Бильбао договариваться никому не нужно.
Решение принимает только Нико.
Баск сам хочет только в Барсу, все остальное ерунда.
И как только Барса купит Нико Уильямса, будет новый ценник с отступными
как обычно, миллиард евро.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:31
отлично.
Нико выбрал лучший клуб.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:31
Если информация верна, и сумма трансфера действительно составит 50 млн, то Атлетик в этой ситуации лоханулись по полной. Такого перспективного, молодого игрока, быстрого, техничного и за такие копейки по нынешним меркам...
Ну, а Барсу можно только поздравить с таким отличным приобретением.
Хотя, при всем этом и остаётся риск, что молодой талант может и не заиграть на том уровне, который от него ждут. Это риск с любыми молодыми игроками. Хорошо помню Хамеса Родригеса, который стал открытием на ЧМ 2014, плюс ещё и стал лучшим бомбардиром турнира, а перейдя в Реал так и не смог показать тот уровень, который удалось показать на ЧМ.
Так что, как говориться, будем посмотреть. Но в любом случае Нико Уильямсу удачи и успехов.
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:11, ред.
Да, что-то какие-то цифры не впечатляющие. Даже странно как-то.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:43
за 50 лямов это почти даром по нынешним ценам
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