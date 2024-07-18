Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону»

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вчера, 10:41

Вингер «Атлетика Бильбао» может перейти в «Барселону».

Представители каталонского клуба встретились с футболистом в Сарагосе для обсуждения условий контракта.

«Барселоне» придётся заплатить за игрока отступные в размере 50 миллионов евро.