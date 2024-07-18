Нико Уильямс близок к переходу в «Барселону»

Вингер «Атлетика Бильбао» Николас Уильямс может перейти в «Барселону».
Представители каталонского клуба встретились с футболистом в Сарагосе для обсуждения условий контракта.
«Барселоне» придётся заплатить за игрока отступные в размере 50 миллионов евро.
Ну, а Барсу можно только поздравить с таким отличным приобретением.
Хотя, при всем этом и остаётся риск, что молодой талант может и не заиграть на том уровне, который от него ждут. Это риск с любыми молодыми игроками. Хорошо помню Хамеса Родригеса, который стал открытием на ЧМ 2014, плюс ещё и стал лучшим бомбардиром турнира, а перейдя в Реал так и не смог показать тот уровень, который удалось показать на ЧМ.
Так что, как говориться, будем посмотреть. Но в любом случае Нико Уильямсу удачи и успехов.
Ну, а Барсу можно только поздравить с таким отличным приобретением.
Хотя, при всем этом и остаётся риск, что молодой талант может и не заиграть на том уровне, который от него ждут. Это риск с любыми молодыми игроками. Хорошо помню Хамеса Родригеса, который стал открытием на ЧМ 2014, плюс ещё и стал лучшим бомбардиром турнира, а перейдя в Реал так и не смог показать тот уровень, который удалось показать на ЧМ.
Так что, как говориться, будем посмотреть. Но в любом случае Нико Уильямсу удачи и успехов.
Атлетик Бильбао при всей желании не может поднять ценник до 100 и выше.
Когда есть отступные, то актуальная трансферная стоимость значения не имеет. Холанд тоже по факту должен был переходить в Сити за 150+ млн,
но благодаря отступным норвежец обошелся шейхам всего 75 млн
Нико стоит гораздо больше, чем отступные в 58 миллионов.
с Атлетик Бильбао договариваться никому не нужно.
Решение принимает только Нико.
Баск сам хочет только в Барсу, все остальное ерунда.
И как только Барса купит Нико Уильямса, будет новый ценник с отступными
как обычно, миллиард евро.
Атлетик Бильбао при всей желании не может поднять ценник до 100 и выше.
Когда есть отступные, то актуальная трансферная стоимость значения не имеет. Холанд тоже по факту должен был переходить в Сити за 150+ млн,
но благодаря отступным норвежец обошелся шейхам всего 75 млн
Нико стоит гораздо больше, чем отступные в 58 миллионов.
с Атлетик Бильбао договариваться никому не нужно.
Решение принимает только Нико.
Баск сам хочет только в Барсу, все остальное ерунда.
И как только Барса купит Нико Уильямса, будет новый ценник с отступными
как обычно, миллиард евро.