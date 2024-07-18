ПСЖ собирает новое нападение. Хотят заманить бывших чемпионов Италии

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18 июля 2024, 09:21

Грузину лучше уехать вместе с нигерийцем.

Переход в ПСЖ – лучшее решение для парочки из атаки

Многие источники в Италии и Франции подтвердили, что нигерийский нападающий «Наполи» Осимхен договорился с ПСЖ . Осталось убедить упрямого президента итальянского клуба Де Лаурентиса. У катарцев есть козыри. У них давние деловые связи с Аурелио, ещё со времен трансферов Лавесси и Кавани. В ПСЖ начали ломать комедию, что подпишут Осимхена только в случае продажи португальца Рамуша или француза Коло Муани.

Знаем причину запуска подобных слухов. Хотят снизить сумму сделки с Осимхеном. У Виктора в новом контракте, который форвард по доброте душевной подписал с «Наполи», значатся 130 млн евро. Большие деньги даже для ПСЖ . Поэтому парижане ведут переговоры. Но Луис Энрике отказывается играть с двумя нестабильными нападающими. Рамуш выделяется в фазе завершения, но к нему большие вопросы по выносливости и темпу игры.

Коло Муани физически готов намного лучше, но Рандаль стал знаменитым благодаря эпичным промахам. На Евро-2024 продолжил заниматься привычным делом, убивая шансы Франции на большой успех. Понятно, что Луис Энрике недоволен «девятками» ПСЖ . Но отказ от игры с чистым форвардом тоже был ошибкой. Мбаппе не всегда справлялся на острие в сложных поединках. Пригодится Осимхен, ведь знает Лигу 1, выступал за «Лилль».

В ПСЖ мечтали заполучить сразу Осимхена и Кварацхелию, проект «под ключ». В таком случае Мбаппе заменили бы два не старых, но опытных футболиста атаки, которые прекрасно взаимодействуют между собой. Добавить Дембеле справа – получится полноценная тройка впереди. Витинья и остальные хавбеки поддержат в центре. Фланги у ПСЖ агрессивные, Мендеш и Хакими перспективные латерали. Команда интересная, но нужны заводилы.

Стиль Кварацхелии мешает ему оказаться в крутом клубе АПЛ

Хвича классно сыграл на Евро-2024. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф. У Кварацхелии был короткий период адаптации к турниру, но дальше соединял классические индивидуальные проходы с правильной работой в дуэте форвардов в схеме «5-3-2». Жорж Микаутадзе, который в последний момент отказал «Монако» ради «Лиона», дополнил усилия напарника из «Наполи». Грузия вылетела лишь от будущих чемпионов.

В составе ПСЖ тоже есть испанцы. Хавбек Руис – один из главных героев Евро-2024. Парадоксально, что именно Фабиан не вписывается в игру парижан. Клуб готов с ним расстаться на волне последних успехов. Кварацхелия может заиграть в команде, где принимали Мбаппе и Неймара с нелюбовью к черновой работе. Но свободная позиция и широкий диапазон рискованных действий отсекает от Хвичи много вариантов в Англии.

Тренеры клубов АПЛ слишком зациклены на идее полного контроля. Конечно, будь Артета смелее, то мог попробовать добавить Кварацхелию на левый фланг. Мартинелли неплох, но не принес чемпионство. Хвича сделал «Наполи» чемпионом Италии впервые после эры Марадоны. Но Кварацхелия ближе или к ещё одному бессмысленному году в «Наполи» с Конте, или к переходу в ПСЖ , если катарцы готовы на двойную ставку в атаке.

Немного грустно, что Кварацхелии сейчас надо жестко поставить себя на переговорах с клубом, который в него поверил в топ-5 первым. Но наглые люди получают, что хотят, а скромные теряют время. Жестокий мир футбола. Если сейчас Хвича подпишет длительный контракт с «Наполи», где впаяют огромные отступные, то станет заложником неаполитанцев. Эти ребята дружелюбные, пока не доходит до кровавых конфликтов.

Лига 1 боится превратиться в провинциальный чемпионат

Недавно во Франции играли Месси, Мбаппе и Неймар. И не выиграли Лигу чемпионов. У Луиса Энрике молодая команда. Тренер приличный, ведь именно он подготовил Испанию к превращению за системой де ла Фуэнте. Базис выстроил наставник ПСЖ . Футболисты хотят с ним работать. Бывший тренер «Барселоны» выигрывал Лигу чемпионов. И Луис не такой конфликтный, как новый наставник «Наполи» Конте.

Человек с фамилией Граф легко найдет повод поссориться с игроками, которые больше не хотят играть в Неаполе. Осимхен давно пытался перейти в «Челси», но лондонцы разбрасывались деньгами. Не могут позволить трансфер форварда дороже 100 млн евро. Виктор не перешел в «Манчестер Юнайтед», не стал частью проекта «Баварии», ведь год назад там выбрали Кейна. Остается щедрый парижский вариант.

В Лиге 1 проблемы. После ухода именитых нападающих падают доходы. Страны по всему миру не покупают права на трансляции матчей. Фанаты смотрели на Мбаппе, а теперь его представили в новом клубе. Нужна свежая порция игроков для витрины. При всем уважении к Головину, из-за одного из лидеров «Монако» чемпионат Франции смотреть не будут. Как и из-за Маркиньоса с голкипером Доннаруммой.

Ставка на парочку Осимхена, которого уважают в Африке, и Кварацхелию поможет французам. Хвича популярен в сети из-за нарезок с финтами и красивыми ударами. У него высокий статус. В 23 года в сильной команде у крутого тренера и против не самых лучших защитников мира может вырасти по всем показателям. Отец и агент игрока делали заявления об уходе, надо дожимать. ПСЖ должен забрать обоих.