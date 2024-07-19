«Барселона» готова расстаться с игроком основы ради возвращения Ольмо

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вчера, 09:55

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании . Ради данного трансфера каталонцам придётся совершить крупную продажу.

«Барселона» уже определилась с футболистом, которого готова продать в случае успешных переговоров по Ольмо. Сообщается, что это игрок основы, но его имя не называется.

Напомним, Ольмо был включён в символическую сборную прошедшего чемпионата Европы.