«Барселона» готова расстаться с игроком основы ради возвращения Ольмо

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэля Ольмо. Ради данного трансфера каталонцам придётся совершить крупную продажу.
«Барселона» уже определилась с футболистом, которого готова продать в случае успешных переговоров по Ольмо. Сообщается, что это игрок основы, но его имя не называется.
Напомним, Ольмо был включён в символическую сборную прошедшего чемпионата Европы.
когда на его позиции играют Педри и Гюндоган?
в Барсе есть куда важнее позиции, которые можно закрыть за 60 млн.
понятно, что Педри полсезона в лазарете, здесь отдельно привет Крооосе.
Гюндоган уже сильно за 30.
и что Ольмо был бы классным усилением.
но если был бы выбор между сильным опорником(жизненно важно купить) и Ольмо - нужно брать опорника.
когда на его позиции играют Педри и Гюндоган?
в Барсе есть куда важнее позиции, которые можно закрыть за 60 млн.
понятно, что Педри полсезона в лазарете, здесь отдельно привет Крооосе.
Гюндоган уже сильно за 30.
и что Ольмо был бы классным усилением.
но если был бы выбор между сильным опорником(жизненно важно купить) и Ольмо - нужно брать опорника.
да, было. как и голландца Симонса. даже Ромеу вернула))) а зачем?
сколько неудач было?
даже Фабрегас не заигрался в Барсе, как в Арсенале.
да, первые два сезона при Гвардиоле и Виланове у Фабрегаса выдались отлично. но скоро стало ясно всем что игрок уже прошел свой пик.
затем на фоне всеобщего кризиса команды при Тата Мартино Фабрегас был списан в утиль, а точнее в Челси (без обид, аристократы)
увы. но Барселона любит разбазаривать своих кантерано направо и налево, нередко, совершенно бесплатно.
факт известный, хотя и излишне драматизируемый.
из удач - возвращение Пике из МЮ.
а случай с Мориба это совсем другая история с меркантильностью.
да, было. как и голландца Симонса. даже Ромеу вернула))) а зачем?
сколько неудач было?
даже Фабрегас не заигрался в Барсе, как в Арсенале.
да, первые два сезона при Гвардиоле и Виланове у Фабрегаса выдались отлично. но скоро стало ясно всем что игрок уже прошел свой пик.
затем на фоне всеобщего кризиса команды при Тата Мартино Фабрегас был списан в утиль, а точнее в Челси (без обид, аристократы)
увы. но Барселона любит разбазаривать своих кантерано направо и налево, нередко, совершенно бесплатно.
факт известный, хотя и излишне драматизируемый.
из удач - возвращение Пике из МЮ.
а случай с Мориба это совсем другая история с меркантильностью.