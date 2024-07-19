Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» готова расстаться с игроком основы ради возвращения Ольмо

вчера, 09:55

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэля Ольмо. Ради данного трансфера каталонцам придётся совершить крупную продажу.

«Барселона» уже определилась с футболистом, которого готова продать в случае успешных переговоров по Ольмо. Сообщается, что это игрок основы, но его имя не называется.

Напомним, Ольмо был включён в символическую сборную прошедшего чемпионата Европы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник ЦСКА может перейти в «Олимпиакос»
Вчера, 09:16
СлухиКанте может вернуться в АПЛ
Вчера, 08:53
«Брентфорд» готов снизить цену на Тоуни
18 июля
Слухи«Реал» интересуется двумя защитниками из Бундеслиги
18 июля
Рафинья хочет вернуться в АПЛ
18 июля
«Галатасарай» заплатит «Зениту» за Вендела 16 миллионов евро
18 июля
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:35
Это так. В том и парадокс.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:33
Это так. В том и парадокс.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:01
добра!
да, было. как и голландца Симонса. даже Ромеу вернула))) а зачем?
сколько неудач было?
даже Фабрегас не заигрался в Барсе, как в Арсенале.
да, первые два сезона при Гвардиоле и Виланове у Фабрегаса выдались отлично. но скоро стало ясно всем что игрок уже прошел свой пик.
затем на фоне всеобщего кризиса команды при Тата Мартино Фабрегас был списан в утиль, а точнее в Челси (без обид, аристократы)
увы. но Барселона любит разбазаривать своих кантерано направо и налево, нередко, совершенно бесплатно.
факт известный, хотя и излишне драматизируемый.
из удач - возвращение Пике из МЮ.
а случай с Мориба это совсем другая история с меркантильностью.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:31
Добра! На сколько помню, они Ольмо ещё в том сезоне хотели вернуть. Разговор был
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:33
тоже думаю, зачем Ольмо Барсе
когда на его позиции играют Педри и Гюндоган?
в Барсе есть куда важнее позиции, которые можно закрыть за 60 млн.
понятно, что Педри полсезона в лазарете, здесь отдельно привет Крооосе.
Гюндоган уже сильно за 30.
и что Ольмо был бы классным усилением.
но если был бы выбор между сильным опорником(жизненно важно купить) и Ольмо - нужно брать опорника.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:30
Ольмо входит в число целей синегранатовых на это лето.
но он не в приоритете Барсы.
приоритеты - Нико Уильямс и топовый опорник.
за Ольмо Атлетико Мадрид сильно заинтересован.
все станет известно в ближайшее время.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:17
Ольмо перерос уже уровень Лейпцига и готов к переезду в более топовый клуб! Не думаю, что Барселоне нужен Ольмо, т.к в клубе имееются Педри и Гави....только если вместо кого то из них?!
Barcelona
Barcelona
вчера в 10:12
Интересно, кто это такой, футболист основной команды?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:04
Сначала продает,потом опять возвращает,нормальное явление.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:00, ред.
Не первый раз Барса возвращает своих воспитанников не за дёшево
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:00
Ольмо доказал свою значимость на чемпионате Европы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 