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В «Реале» удивлены суммой трансфера Йоро в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:15

В «Реале» считают, что 62+8 млн евро, заплаченные «Манчестер Юнайтед» за Лени Йоро — большая переплата.

«Сливочные» были готовы заплатить за игрока 30 млн евро максимум.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:43
Комментировать закрытую сделку конкурента и озвучивать цифры - не этично.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:02
А чего тут удивляться? Вполне адекватная сумма. Цена Йоро на трансфермаркте 50 млн. Заплатили 62 млн, здесь нет большой переплаты, а бонусы еще заработать надо. Или Реал считает так из-за того что у игрока остался всего год по контракту? Так контракт продлить можно. Уже забыли как Мбаппе их кинул, продлив контракт с ПСЖ, когда Перес думал что у него все на мази? Думали бесплатно Йоро через год взять? Бесплатно ничего не бывает. Заплатили бы тогда не Лиллю, а игроку подписной бонус, агенту и большую зарплату еще бы пришлось дать.
Barcelona
Barcelona
вчера в 10:06
Сливочное чужие деньги считают? Зачем?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:04
Лишь бы этот Лени что-то из себя представлял. Сумма то обычная.
38dwgayzmk48
38dwgayzmk48 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 10:03, ред.
Вы крайне не правы.
Вы знаете истинную причину почему Реал не стал покупать Йоро по ценнику Лилля?
Реал хотел заполучить его по схеме Мбаппе.
Там всего один год контракта оставался.
Вот они и хотели либо за пол цены купить, либо дождаться окончания контракта.
И если Йоро хотел бы так играть в Реале, то отказался бы от перехода в МЮ.
Так, что вы желаемое выдаваете за действительное.
В той же истории с Мбаппе скорее Реал пошёл на многое, даже Перес пошёл на унижение ради него.
А Мбаппе Реал нужен только ради получения ЗМ, так как с ПСЖ он его не получил бы.
qkpwxk9j2nyh
qkpwxk9j2nyh
вчера в 09:44
А мнение Реала кто то спрашивал?
Мбаппе их самих на бабки развёл, вот пусть этому и удивляются.
5cqjgmd5kbgc
5cqjgmd5kbgc
вчера в 09:41
а чему удивляться, мю заплатил ту сумму которую хотел Лилль, всё просто
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:40
Нуу, МЮ сейчас в таком положении, что они вынуждены на такие шаги идти, любой топ игрок который им нужен, если окажется так, что этот же игрок нужен будет еще какому нибудь другому топу, они вынуждены будет и переплатить за трансфер, и зарплату как минимум на 50 % поднять чем потенциальный соперник. А Реал же в таком положении, что любой игрок готов пойти на существенное понижение зарплаты чтобы туда перейти
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:17
Реал может удивиться
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