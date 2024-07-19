В «Реале» удивлены суммой трансфера Йоро в «Манчестер Юнайтед»

В «Реале» считают, что 62+8 млн евро, заплаченные «Манчестер Юнайтед» за Лени Йоро — большая переплата.
«Сливочные» были готовы заплатить за игрока 30 млн евро максимум.
В «Реале» считают, что 62+8 млн евро, заплаченные «Манчестер Юнайтед» за Лени Йоро — большая переплата.
«Сливочные» были готовы заплатить за игрока 30 млн евро максимум.
Вы знаете истинную причину почему Реал не стал покупать Йоро по ценнику Лилля?
Реал хотел заполучить его по схеме Мбаппе.
Там всего один год контракта оставался.
Вот они и хотели либо за пол цены купить, либо дождаться окончания контракта.
И если Йоро хотел бы так играть в Реале, то отказался бы от перехода в МЮ.
Так, что вы желаемое выдаваете за действительное.
В той же истории с Мбаппе скорее Реал пошёл на многое, даже Перес пошёл на унижение ради него.
А Мбаппе Реал нужен только ради получения ЗМ, так как с ПСЖ он его не получил бы.
Вы знаете истинную причину почему Реал не стал покупать Йоро по ценнику Лилля?
Реал хотел заполучить его по схеме Мбаппе.
Там всего один год контракта оставался.
Вот они и хотели либо за пол цены купить, либо дождаться окончания контракта.
И если Йоро хотел бы так играть в Реале, то отказался бы от перехода в МЮ.
Так, что вы желаемое выдаваете за действительное.
В той же истории с Мбаппе скорее Реал пошёл на многое, даже Перес пошёл на унижение ради него.
А Мбаппе Реал нужен только ради получения ЗМ, так как с ПСЖ он его не получил бы.