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Поттер ответил на вопрос о возможной работе в сборной Англии

вчера, 17:37

Экс-наставник «Челси» Грэм Поттер высказался о возможной работе на посту рулевого сборной Англии.

Полагаю, что сейчас не тот период, когда об этом следует говорить. Я считаю, что Гарет [Саутгейт] проделал великолепную работу.

Вряд ли в стране есть кто-то более уважаемый в футболе, чем Гарет. Он и его штаб просто замечательно руководили сборной, и я испытываю к нему огромное уважение. Желаю ему хорошего отдыха, поскольку он это заслужил, и всего наилучшего, чем бы он ни занимался в своей дальнейшей карьере.

У меня был очень хороший перерыв. Я думаю, что было важно взять паузу, подумать и восстановиться. Чувствую себя действительно готовым и предвкушаю возвращение к работе, когда появится подходящая возможность.

Поттер покинул «синих» в апреле 2023 года, с тех пор он пребывает без работы.

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Все комментарии
rzcucg54x4j2
rzcucg54x4j2
вчера в 20:18
В сборной мало платят.
Capral
Capral
вчера в 19:38
Правильно Поттер сказал- культурно, грамотно и дипломатично! Думаю, для уровня сборной такой страны как Англия, он не очень готов- ответственность огромная, ну и тренерские возможности, самого Поттера, пожалуй ограничены. А вот, как клубный тренер - достоин Уважения, способности есть. Никогда не забуду, как, он красиво и грамотно разобрался с Дортмундом!!! Вобщем- Удачи ему!!!

Что касается Саутгейта, то он сделал всё что мог, но если его игроки- самые дорогие и лучшие в Европе, не способны, сами, что нибудь придумать на поле- значит к ним вопросов не меньше, чем к тренеру... Удачи Саутгейту- в его дальнейшей карьере!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:11
Ну и правильно, нечего тебе там делать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:04
Ну если пригласят,может и поработать.
Гость
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