Поттер ответил на вопрос о возможной работе в сборной Англии

Экс-наставник «Челси» высказался о возможной работе на посту рулевого сборной Англии.

Полагаю, что сейчас не тот период, когда об этом следует говорить. Я считаю, что Гарет [Саутгейт] проделал великолепную работу.

Вряд ли в стране есть кто-то более уважаемый в футболе, чем Гарет. Он и его штаб просто замечательно руководили сборной, и я испытываю к нему огромное уважение. Желаю ему хорошего отдыха, поскольку он это заслужил, и всего наилучшего, чем бы он ни занимался в своей дальнейшей карьере.

У меня был очень хороший перерыв. Я думаю, что было важно взять паузу, подумать и восстановиться. Чувствую себя действительно готовым и предвкушаю возвращение к работе, когда появится подходящая возможность.