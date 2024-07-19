Поттер ответил на вопрос о возможной работе в сборной Англии

Экс-наставник «Челси» Грэм Поттер высказался о возможной работе на посту рулевого сборной Англии.
Полагаю, что сейчас не тот период, когда об этом следует говорить. Я считаю, что Гарет [Саутгейт] проделал великолепную работу.
Вряд ли в стране есть кто-то более уважаемый в футболе, чем Гарет. Он и его штаб просто замечательно руководили сборной, и я испытываю к нему огромное уважение. Желаю ему хорошего отдыха, поскольку он это заслужил, и всего наилучшего, чем бы он ни занимался в своей дальнейшей карьере.
У меня был очень хороший перерыв. Я думаю, что было важно взять паузу, подумать и восстановиться. Чувствую себя действительно готовым и предвкушаю возвращение к работе, когда появится подходящая возможность.
Поттер покинул «синих» в апреле 2023 года, с тех пор он пребывает без работы.
Что касается Саутгейта, то он сделал всё что мог, но если его игроки- самые дорогие и лучшие в Европе, не способны, сами, что нибудь придумать на поле- значит к ним вопросов не меньше, чем к тренеру... Удачи Саутгейту- в его дальнейшей карьере!!!
Что касается Саутгейта, то он сделал всё что мог, но если его игроки- самые дорогие и лучшие в Европе, не способны, сами, что нибудь придумать на поле- значит к ним вопросов не меньше, чем к тренеру... Удачи Саутгейту- в его дальнейшей карьере!!!