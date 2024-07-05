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Сами себе враги. Новый спортдиректор МЮ оставил тренера, с которым клуб обновил антирекорды

вчера, 11:49
Эрик тен Хаг

И провалил сезон в ЛЧ.

Эрик тен Хаг остаётся в «Манчестер Юнайтед» – в тренерском вопросе наконец официально наступила ясность. Хотя решение крайне противоречивое.

Провальный сезон, обновление антирекордов

Сухая статистика – манкунианцы впервые за всю историю выступлений в АПЛ потерпели 14 поражений за сезон. Хуже было только в чемпионате-89/90 – 16 неудач. Или 85 пропущенных мячей во всех турнирах – худший показатель за 40 с лишним лет. Из таких же антирекордов – пять поражений в Лондоне, место среди худших по количеству допущенных ударов, 15 пропущенных голов в группе Лиги чемпионов, причём больше всего – от «Галатасарая» (6). 60 очков в АПЛ, для сравнения – Мойес был отправлен в отставку по итогам сезона с 64 баллами.

Коллектив не смог забраться даже в пятёрку Премьер-Лиги и оказался на восьмой строчке, стал четвёртым по итогам групповой стадии ЛЧ – это в квартете с «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Проще говоря, неудачи валились на «красных дьяволов» и голландского менеджера со всех сторон.

Объективные причины и собственное упрямство

Аномальное количество травм в этом сезоне свалилось сразу на несколько коллективов – больше остальных от них мучались «Ньюкасл», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». У манкунианцев выбывали из обоймы Маунт, Каземиро, Ван-Биссака, Маласиа, Мартинес, Варан, Магуайр, Шоу. Большая часть – лидеры стартового состава.

Вдобавок травмы игроков одной позиции наслаивались друг на друга – в какой-то момент тен Хагу пришлось играть с Каземиро в центре обороны, иногда выставлять Эванса и Камбвала (последний при оптимальном составе не попадал бы даже на скамейку).

Вместе с тем специалист мучил клуб и своим упрямством – конфликт с Джейдоном Санчо растянулся на полгода, наверняка сказывался на атмосфере в раздевалке и самое главное – на выборе стартового состава. Понятно, что позиция тренера абсолютно обоснована и справедлива – но на тот момент у МЮ и так были проблемы с флангами атаки. Стороны вообще не сглаживали углы, тучи вокруг клуба только сгущались.

Многое решил Кубок Англии

Тен Хага вполне могли бы уволить ещё по ходу предыдущего сезона – в его пользу сыграло удачное стечение обстоятельств. У клуба появился новый совладелец – Джим Рэтклифф. Он очень заинтересован в прогрессе «дьяволов» и взялся за управление спортивной составляющей. Новый человек в клубе предпочёл сначала ближе познакомиться с работой менеджера

Поэтому не торопился с решением и принимал во внимание, что на провал «Юнайтед» сильно повлияли травмы – то, над чем тренер не властен. Эрику оставалось подготовить как можно больше аргументов в свою пользу. И ключевым стала победа в Кубке Англии.

Новый спортдиректор верит голландцу, но штаб обновится

Тренерский вопрос оставался в подвешенном состоянии даже по завершении сезона – не было окончательного решения о расставании, но и продлевать контракт не торопились. Всё сводилось к тому, что в клубе определятся, как только будет назначен новый спортивный директор.

Ключевым кандидатом был Дэн Эшуорт. Функционер выстроил на фундаменте скромного «Ньюкасла» топ-клуб, так что выбор можно было оценить положительно. По итогам длительных и тяжёлых переговоров «сороки» уступили. Почти сразу после назначения разрешился и тренерский вопрос.

Дэн доверился тен Хагу, как продолжил доверять и Эдди Хау, когда «Ньюкасл» стагнировал в минувшем сезоне. Так он охарактеризовал голландца:

Двумя трофеями за последние два сезона Эрик укрепил свой статус одного из самых стабильно успешных тренеров в европейском футболе.

Хотя анализ прошлого сезона, проведенный клубом, выявил аспекты, требующие улучшения, он также привел нас к четкому выводу, что Эрик – лучший партнер для нас в работе над улучшением стандартов и результатов.

Теперь, с усилением футбольного руководства, мы с нетерпением ждем возможности работать рука об руку с Эриком для достижения наших общих амбиций в отношении этого футбольного клуба.

Доверие от менеджмента – крайне важный аспект по итогам противоречивого сезона. Артета тоже постепенно выстраивал «Арсенал», который теперь борется за чемпионство. И ведь тоже получилось не сразу.

Вдобавок определённые изменения всё же будут. Обновится тренерский штаб. Боссы продолжают следовать голландскому направлению – и хотят вернуть клубную легенду Руда ван Нистелроя. Специалист развивается на тренерском поприще с 2014 года, причём планомерно – в системе ПСВ дорос до поста главного тренера, теперь его хотел назначить «Бёрнли», но в погоню включились и манкунианцы. Руду предлагают пост старшего тренера – и на аналогичную должность хотят назначить Рене Хейк. Он поднял «Гоу Эхед Иглс» в топ-10 Эредевизи.

Доверие нужно подтверждать трансферами

Иначе просто повторится ситуация минувшего сезона. «Юнайтед» потеряли Варана, с которым у Лисандро Мартинеса была гармоничная связка в центре обороны. Нужно решить вопрос с Магуайром и Каземиро (стоит ли их продавать), определиться с приоритетными позициями для усиления.

Пока МЮ пытается договориться с «Баварией» о трансфере Маттейса де Лигта – но их пара с Мартинесом будет слишком взрывоопасной. Из-за промедления в июне вопросов гораздо больше, чем ответов.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:04
Значит, тренера необходимо подбирать ориентируясь на худший пример и уровень? Интересное, но не имеющее ничего общего с реальностью суждение!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:42
Статистика сама по себе ужасает - 40-летняяя яма. Тут нечего обсуждать и так все понятно, особенно после "разъяснений" одного местного пользователя - "слава бизнесу который не требует от работников никакого профессионализма и разваливает все кругом ради прибыли" - как то так. Оказывается это почетно и славится на весь мир - быть позором.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:52
Не нужно было продлевать, если в следующем сезоне Тен Хаг провалится, то руководству МЮ будет сложно уволить Тен Хага.
Взяли такого как Мареску, но с более низкой зарплатой, чем платить 10 млн Тен Хагу, а результата нет. Возможно такой тренер что-нибудь собрал бы из команды и покупал бы не игроков по 100 млн, а из Шипа задёшево. А денег у МЮ нет! Так что продлевая Тен Хага, они занимаются мазохизмом. А топ тренера им не видать скорее всего, где им нужны удовлетворить затраты в ТО для такого тренера.
Взяли бы такого как Мареску, он бы собрал состав, потом предложили бы принять команду топ тренеру, если команда состоит из толковых игроков. А этот шарлатан мнит себя топ тренером и одновременно не может собрать команду. Теперь у него нет средств, покупал один неликвид за большие деньги и ждёт когда его уволят из МЮ уже пинками.
j8vrzxtu5ttm
j8vrzxtu5ttm
вчера в 15:57
Верим!
112910415
112910415
вчера в 15:54
Сделан выбор - быть крепким середняком!
Будем уважать этот выбор.
DXTK
DXTK ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 14:39
Так современный МЮ по уровню игры не слишком лучше Аякса, по этому тен Хаг подходит.
DXTK
DXTK
вчера в 14:38
В АПЛ теперь будет классическая битва лысых....... в МЮ остался - Тен Хаг, в Ман Сити - Гвардиола, в Ливерпуле будет - Слот, а в Челси перешел - Мареска.....я тут заметил что Тен Хаг и Мареска чем то напоминают Гвардиолу, но это лишь бледные копии оригинала, просто понятно в МЮ, да и в Челси сегодня мечтают о своем лысом гении.

Может с точки зрения ожиданий Тен Хаг и провалился во втором сезоне, но результаты у него есть - Два кубка - Лиги и Англии, просто если смотреть на нынешние реали, то для современного МЮ пост Фергюсоновскую эпоху, даже такие трофеи уже достижение, особенно смотря какие футболисты там играют.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:53
на безрыбье и Хаг сойдет, но результатов он не добьется, слабоват он для МЮ, его выбор новых игроков показал, что он мало что смыслит в своем деле, его уровень Аякс и ему подобные...
Гость
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