«Манчестер Юнайтед» согласовал сделку по Эшуорту

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ньюкаслом» о назначении Дэна Эшуорта на пост спортивного директора.
Клубы обсуждают сумму компенсации за специалиста.
«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ньюкаслом» о назначении Дэна Эшуорта на пост спортивного директора.
Клубы обсуждают сумму компенсации за специалиста.
и очень вовремя, пока лысый Хаг не закупился просроченными де Лигтами и прочими тюльпанами.
может услышим новые имена.
но сперва продать неликвид немедленно!!!
через месяц АПЛ.
и очень вовремя, пока лысый Хаг не закупился просроченными де Лигтами и прочими тюльпанами.
может услышим новые имена.
но сперва продать неликвид немедленно!!!
через месяц АПЛ.
Может быть специалиста?
Может быть специалиста?