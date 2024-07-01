Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» согласовал сделку по Эшуорту

сегодня, 15:35

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Ньюкаслом» о назначении Дэна Эшуорта на пост спортивного директора.

Клубы обсуждают сумму компенсации за специалиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» переманил таланта «Барсы» за копейки. Всё из-за пункта об отступных, Деку в ярости
28 июняМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Аленичев ответил на вопрос о своём будущем
28 июня
ОфициальноМихаил Бирюков назначен на пост советника председателя правления «Зенита»
27 июня
Карпин хочет покинуть сборную России. Тренера вряд ли отпустят, ведь нет сильной замены
10 июняВадим Багров в блоге За и противКомментарии9
Карпин может уйти из сборной России
10 июня
Зидан надеется вернуться к тренерской работе
05 июня
Все комментарии
ngx72bskm7qs
ngx72bskm7qs ответ XtraDigger (раскрыть)
сегодня в 17:41
Спасибо, исправили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:04
отличная новость! пошла все таки вода горячая!
и очень вовремя, пока лысый Хаг не закупился просроченными де Лигтами и прочими тюльпанами.
может услышим новые имена.
но сперва продать неликвид немедленно!!!
через месяц АПЛ.
XtraDigger
XtraDigger
сегодня в 16:45
"Клубы обсуждают сумму компенсации за футболиста."
Может быть специалиста?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:40
Думаю что сумеют договориться...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 