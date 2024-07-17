Ибрагимович изобретает новый «Милан». Подписали чемпиона Европы и торгуются с «Зенитом»

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сегодня, 12:42

Тренер Фонсека пришел, чтобы навязать борьбу «Интеру».

Мората подтвердил свой трансфер

Ветерану сборной Испании воздалось за годы страданий. Переживал психологически непростые времена. Но на Евро-2024 стал капитаном победителей. Вот только порой страдали также его бывшие клубы. В родном «Реале», «Ювентусе», «Челси» и «Атлетико» встречали разные версии Мораты. Альваро умеет промахнуться, находясь на роскошной позиции. Но один из новых директоров «Милана» Златан Ибрагимович решил сделать ставку на опыт за 13 млн евро.

Оливье Жиру из-за возраста, французу 37 лет, покинул Италию и перебрался в США . «Россонери» рассматривали опытных нападающих. Предлагали переход англичанину Абрахаму из «Ромы». Также их интересовал Фюллькруг из «Боруссии» и сборной Германии. В Дортмунде нашли травму у гвинейца Гирасси, который провел крутой сезон в «Штутгарте». Но если договорятся, то Фюллькругу нужна новая команда. После трансфера Мораты директор Златан не успокоится.

«Милан» пока отстает от «Интера» по глубине и качеству состава. Но у соседей тоже есть проблемы с деньгами. Поэтому радуются подписанию нового контракта с лидером Лаутаро Мартинесом. И при этом не знают, где продолжат карьеру Бастони, Барелла и Димарко. «Интеру» повезло, что Италия плохо выступила на Евро-2024. Самые ценные футболисты в составе, вроде Тюрама, не привлекли клубы из АПЛ . Но для «Милана» соседи – крепкий орешек.

У «россонери» нет прежних бюджетов, поэтому Ибрагимовичу надо быть хитрее на переговорах. «Милану» важно определиться с судьбой португальского вингера Леау и французского латераля Эрнандеса. Защитник не прочь оказаться в «Реале», а Рафаэлем интересуются многие клубы, начиная с ПСЖ . А вот другие видные футболисты основы останутся. Французский голкипер Меньян хорошо провел Евро, как и его голландский коллега – толковый хавбек Рейндерс.

Оба порой оказываются в составах символических сборных Евро-2024. Но там много хороших вариантов. Даже официальный выбор УЕФА легко оспорить по парочке позиции. Ибрагимович ставит на людей, которые прошли испытания на Евро. Также формируется круг футболистов, которые могут покинуть «Милан», чтобы появились деньги на подписания ценных новичков. В этом списке даже есть человек, которого упрямо пытаются передать в состав «Зенита».

Йович готов уйти за Де Кетеларе

«Милан» активно предлагает контракт сербского форварда Йовича «Зениту» и клубам из Саудовской Аравии. Выбор покупателей хорошо показывает отношение грандов к нападающему. Йович после неудачи в «Реале» не оправился. Серб искал себя в разных клубах и лигах, но нет свежих достижений, которые заставили бы нового тренера «Милана» Фонсеку в него поверить. Также из-за брака игровой практики команду может покинуть Салемакерс.

Бельгийский атакующий хавбек – неплохой исполнитель. Но в «Милане» надеются выручить за Алексиса деньги после аренды в «Болонью». Датчанина Кьера отпустили, о ветеране Жиру вспоминали чуть выше. Бельгийца Де Кетеларе отдали в «Аталанту» за 22 млн евро. Удачная аренда добавила Миранчуку конкурента. Также Ибрагимович смог убедить 23-летнего сербского защитника Павловича, который агрессивно шел в борьбу в матчах Евро.

Покупки и продажи будут идти параллельно. «Милан» интересуется правым защитником «Тоттенхэма» Эмерсоном. Также оценивают состояние двух известных свободных агентов – голландца Депая, который играл за «Атлетико» вместе с Моратой, и Рабьо, полузащитника сборной Франции. Адриен ищет новый клуб после неплохого чемпионата Европы. Хотя заполучить его будет непросто, ведь 29-летний разноплановый хавбек может найти себе богатую команду в АПЛ .

Фонсеке надо метить на «золото»

В Серии А, где постоянно меняются чемпионы, не стоит думать о борьбе за четвертое место. «Интер», «Ювентус», «Наполи» и римские клубы недостаточно стабильные, чтобы «Милан» комплексовал. Понятно, что Индзаги фаворит. Но даже Симоне из Милана косится на работу Мотты в Турине, ведь новый наставник «Ювентуса» может навести шороху после удачного сезона с «Болоньей». Фонсеке после непростых сезонов с «Ромой» и «Лиллем» нельзя скромничать.

Паулу сильный специалист. А ещё очень молодой, ведь ему всего 45 лет. Даже с учетом того, что «Милан» объективно не фаворит Серии А, Фонсеке надо повторять опыт Пиоли, который выиграл скудетто два года назад и сыграл в полуфинале Лиги чемпионов, где «россонери» не ждали. Состав команды не великий, как двадцать лет назад. Но у Испании заявка тоже слабее, чем во времена Дель Боске. Что не помешало де ла Фуэнте завоевать европейское «золото» с Моратой.

Посмотрим, тянут ли Леау и Пулишич на роли Уильямса и Ямаля. Два опытных инсайда точно хотят раскрыть весь потенциал с новым напарником на острие. Или не хотят? «Милану» надо четко отсеивать каждого, кто не хочет выступать за великий клуб. Только так можно собрать интересную бегущую и бесстрашную команду. Надо извлечь уроки из прошлого сезона. «Милан» стал вторым, но отстал от «Интера» на 19 очков. Такой гандикап отыграть невероятно сложно.

Но Ибрагимович верит, что без Пиоли «Милан» не скатится. Успехи, которые у Сильвио были, вдохновили известных игроков доверять великому бренду. Денег Берлускони нет, но «Милан» популярен, фанатов на стадионе много. Общая нестабильность лидеров Серии А дарит шанс всем грандам. Легионеры часто делают разницу, но свои таланты тоже появляются. Например, 16-летнего форварда Камарду не стоит отдавать в аренду. Пусть Ческо выходит на замену.