Футбольная ассоциация Англии разместила вакансию тренера сборной

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вчера, 19:41

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала объявление о поиске нового главного тренера мужской национальной команды.

Отмечается, что FA уже обозначила круг претендентов, но хочет сделать процесс найма открытым. Организация готова рассмотреть отклики потенциальных работников. Роль рулевого заключается в следующем:

– Возглавить и развивать мужскую сборную Англии, чтобы победить на крупном турнире и постоянно входить в число лучших команд мира;

– Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специалистов высшего класса;

– Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, в которых выступают качественные английские футболисты.

Успешный кандидат должен:

– Иметь лицензию УЕФА Pro;

– Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-Лиге и/или ведущих международных турнирах;

– Быть отличным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;

– Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских футболистов;

– Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;

– Иметь опыт создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и обстановки;

– Обладать твердыми личными ценностями и добросовестностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.

– Соответствовать следующим ценностям: «метить высоко, достигать вместе, принимать различия».

Ранее сообщалось, что английскую команду может возглавить немецкий специалист.