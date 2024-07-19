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Футбольная ассоциация Англии разместила вакансию тренера сборной

вчера, 19:41

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала объявление о поиске нового главного тренера мужской национальной команды.

Отмечается, что FA уже обозначила круг претендентов, но хочет сделать процесс найма открытым. Организация готова рассмотреть отклики потенциальных работников. Роль рулевого заключается в следующем:

– Возглавить и развивать мужскую сборную Англии, чтобы победить на крупном турнире и постоянно входить в число лучших команд мира;

– Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специалистов высшего класса;

– Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, в которых выступают качественные английские футболисты.

Успешный кандидат должен:

– Иметь лицензию УЕФА Pro;

– Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-Лиге и/или ведущих международных турнирах;

– Быть отличным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;

– Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских футболистов;

– Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;

– Иметь опыт создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и обстановки;

– Обладать твердыми личными ценностями и добросовестностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.

– Соответствовать следующим ценностям: «метить высоко, достигать вместе, принимать различия».

Ранее сообщалось, что английскую команду может возглавить немецкий специалист.

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Перевод с thefa.com Фото: Сайт fourfourtwo.com
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ Ринас Сибагатов (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Давайте откроем статистику, англия - чемпион мира 1966- с этим не поспорить хоть и давно, но и это не суть, затем уже удалось завоевать максимум 4 место на чемпионатах мира у англии. А знаете какое высшее достижение на евро? попадание в финал евро 2020 и евро 2024. Какой тренер причастен?
Ринас Сибагатов
Ринас Сибагатов ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:05
Саутгейт - мимо должен идти, дважды быть в финале, ... и проиграть...... очередное дважды. Хотя, посмотрев с другой стороны, не каждый тренер может дважды вывести в финал(дорогого стоит). Вот поэтому у меня двоякие чувства про него.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:55
Вот так понабирают тренеров по объявлению, а потом игроки страдают, играя в антифутбол.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:33
Бред. Уступили по сути только испанцам. Подтренироваться и доработать с Саутгейтом и вот тебе достижение всех целей. Зачем новый тренер? - не понятно. Если бы сборная франции так сделала, ну еще как то объяснимо.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:25
Думаю подзаработать немного, никто не знает, где можно лицензию УЕФА Pro недорого приобрести?
adekvat
adekvat
вчера в 22:05
Дурацкии надо было на Авито выставить объявление.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:45, ред.
- Свободная касса..
Futurista
Futurista
вчера в 20:35
Хелло! Май нейм из Стас...владею английским в совершенстве со словарем...в футболе разбираюсь как Бог...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:35, ред.
Я так понимаю, футбольная Ассоциация Англии не знает своих тренеров и их возможности, если разместила требования к ним. Представляю эту картину: заявится в ассоциацию какой-нибудь мистер Смит и заявит, что он обладает всеми теми качествами, которые необходимы для тренера сборной. Интересно, каким образом будут проверять эти качества. А если вдруг кандидат случайно признается, что у него что-то отсутствует из перечисленных требований, тогда что - вон из кабинета ?
Вообще - то, я был лучшего мнения об английском футболе, но когда ознакомился с требованиями к кандидату, засомневался в своём мнении. Причём основательно.
Интересно, а бывший тренер, г-н Саутгейт, обладал хоть маленькой толикой идеального наставника ? Если нет, то каким образом этот неуч привёл своих ребят к серебру ЧЕ. Стало дюже интересно.
В связи с этим вспомнил передачу на советском телевидении "Очевидное - невероятное".
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 20:24
Ради прикола сделали процесс найма открытым?
Все топовые тренеры заняты. Всё равно возьмут кого-нибудь из своих местных.
3grhg3gqne9g
3grhg3gqne9g
вчера в 20:16
На АВИТО надо выкладывать, там быстро желающие найдутся ш
drug01
drug01
вчера в 20:05
Задачи большие да и к тренеру очень много вопросов
Гость
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