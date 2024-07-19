Футбольная ассоциация Англии разместила вакансию тренера сборной

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала объявление о поиске нового главного тренера мужской национальной команды.
Отмечается, что FA уже обозначила круг претендентов, но хочет сделать процесс найма открытым. Организация готова рассмотреть отклики потенциальных работников. Роль рулевого заключается в следующем:
– Возглавить и развивать мужскую сборную Англии, чтобы победить на крупном турнире и постоянно входить в число лучших команд мира;
– Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специалистов высшего класса;
– Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, в которых выступают качественные английские футболисты.
Успешный кандидат должен:
– Иметь лицензию УЕФА Pro;
– Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-Лиге и/или ведущих международных турнирах;
– Быть отличным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;
– Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских футболистов;
– Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;
– Иметь опыт создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и обстановки;
– Обладать твердыми личными ценностями и добросовестностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.
– Соответствовать следующим ценностям: «метить высоко, достигать вместе, принимать различия».
Ранее сообщалось, что английскую команду может возглавить немецкий специалист.
Вообще - то, я был лучшего мнения об английском футболе, но когда ознакомился с требованиями к кандидату, засомневался в своём мнении. Причём основательно.
Интересно, а бывший тренер, г-н Саутгейт, обладал хоть маленькой толикой идеального наставника ? Если нет, то каким образом этот неуч привёл своих ребят к серебру ЧЕ. Стало дюже интересно.
В связи с этим вспомнил передачу на советском телевидении "Очевидное - невероятное".
Вообще - то, я был лучшего мнения об английском футболе, но когда ознакомился с требованиями к кандидату, засомневался в своём мнении. Причём основательно.
Интересно, а бывший тренер, г-н Саутгейт, обладал хоть маленькой толикой идеального наставника ? Если нет, то каким образом этот неуч привёл своих ребят к серебру ЧЕ. Стало дюже интересно.
В связи с этим вспомнил передачу на советском телевидении "Очевидное - невероятное".