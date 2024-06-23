Нагельсманн раскритиковал поле на стадионе во Франкфурте

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23 июня 2024, 13:24

Главный тренер сборной Германии негативно высказался о качестве поля во Франкфурте, где его команда сегодня сыграет со Швейцарией на Евро-2024. В марте немцы играли на этом стадионе против Нидерландов и одержали победу в контрольной игре со счетом 2:1, футболисты тогда часто поскальзывались.

Во время игры Дании и Англии (1:1) от игроков также поступали жалобы на скользкий газон.