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Нагельсманн раскритиковал поле на стадионе во Франкфурте

23 июня 2024, 13:24
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн негативно высказался о качестве поля во Франкфурте, где его команда сегодня сыграет со Швейцарией на Евро-2024. В марте немцы играли на этом стадионе против Нидерландов и одержали победу в контрольной игре со счетом 2:1, футболисты тогда часто поскальзывались.

Во время игры Дании и Англии (1:1) от игроков также поступали жалобы на скользкий газон.

Не хочу кого-либо обидеть, но газон просто плох: он мягкий, на нем трудно играть. С легкими футболистами все не так плохо, с тяжелыми – это все равно что ездить зимой на летней резине, что не очень хорошо для предотвращения аварий.

Я бы не хотел, чтобы кто-то выбыл на полгода из-за отсутствия сцепления с покрытием.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
23 июня в 18:19
К сожалению поля в Германии оставляют желать лучшего для турнира столь высокого статуса. Могли бы и получше подготовиться хозяева.
q32vqjrgdsj7
q32vqjrgdsj7
23 июня в 17:12
Пускай жалуется на своих организаторов
Capral
Capral
23 июня в 15:03
Учитывая- омерзительный, сырой, влажный и тяжелый климат Германии, все поля, в стране- идеальными быть не могут. А, чтобы не скользили и не падали футболисты- надо грамотно поливать газон и подбирать шипы соответствующие.

Недалеко от моего дома, есть спортинтернат, для пацанов, в возрасте от 6-15 лет, и рядом- три искусственных поля, и стадион с натуральным покрытием. И вот, сколько прогуливаюсь там, рядом, столько, всегда смотрю, как тренируются дети, на каких полях играют, и какие турниры проводят...

Так вот, несколько раз спрашивал: на каких полях, детям, удобнее играть, столько раз получал ответ- на искусственных! Почему? Травматичность меньше, как это не парадоксально! И кстате, там же, в магазинчике- приобрел два футбольных мяча- от "Баварии" и от Бундеслиги...
Остапчук 67
Остапчук 67
23 июня в 15:00
С полями у них проблемы
shlomo2
shlomo2
23 июня в 14:36
Поле одинаковое для обеих команд.
Варвар7
Варвар7
23 июня в 13:52
Что удивительно, но если судить по телевизионной картинке - многие газоны на Евро не лучшего качества и это в Германии....
Grizly88
Grizly88
23 июня в 13:37
Уже до матча придумал отмазку
Гость
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