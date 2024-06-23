Нагельсманн раскритиковал поле на стадионе во Франкфурте

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн негативно высказался о качестве поля во Франкфурте, где его команда сегодня сыграет со Швейцарией на Евро-2024. В марте немцы играли на этом стадионе против Нидерландов и одержали победу в контрольной игре со счетом 2:1, футболисты тогда часто поскальзывались.
Во время игры Дании и Англии (1:1) от игроков также поступали жалобы на скользкий газон.
Не хочу кого-либо обидеть, но газон просто плох: он мягкий, на нем трудно играть. С легкими футболистами все не так плохо, с тяжелыми – это все равно что ездить зимой на летней резине, что не очень хорошо для предотвращения аварий.
Я бы не хотел, чтобы кто-то выбыл на полгода из-за отсутствия сцепления с покрытием.
Недалеко от моего дома, есть спортинтернат, для пацанов, в возрасте от 6-15 лет, и рядом- три искусственных поля, и стадион с натуральным покрытием. И вот, сколько прогуливаюсь там, рядом, столько, всегда смотрю, как тренируются дети, на каких полях играют, и какие турниры проводят...
Так вот, несколько раз спрашивал: на каких полях, детям, удобнее играть, столько раз получал ответ- на искусственных! Почему? Травматичность меньше, как это не парадоксально! И кстате, там же, в магазинчике- приобрел два футбольных мяча- от "Баварии" и от Бундеслиги...
Недалеко от моего дома, есть спортинтернат, для пацанов, в возрасте от 6-15 лет, и рядом- три искусственных поля, и стадион с натуральным покрытием. И вот, сколько прогуливаюсь там, рядом, столько, всегда смотрю, как тренируются дети, на каких полях играют, и какие турниры проводят...
Так вот, несколько раз спрашивал: на каких полях, детям, удобнее играть, столько раз получал ответ- на искусственных! Почему? Травматичность меньше, как это не парадоксально! И кстате, там же, в магазинчике- приобрел два футбольных мяча- от "Баварии" и от Бундеслиги...