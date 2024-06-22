Эмилиано Мартинес раскритиковал качество поля на стадионе в Атланте

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вчера, 13:49

Голкипер сборной Аргентины после матча с Канадой на Кубке Америки (2:0) раскритиковал поле на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Состояние газона было просто плачевным. Очень неровное поле. Нужно прибавлять в этом плане, иначе Кубок Америки всегда будет отставать от чемпионата Европы.