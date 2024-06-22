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Эмилиано Мартинес раскритиковал качество поля на стадионе в Атланте

вчера, 13:49

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после матча с Канадой на Кубке Америки (2:0) раскритиковал поле на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Состояние газона было просто плачевным. Очень неровное поле. Нужно прибавлять в этом плане, иначе Кубок Америки всегда будет отставать от чемпионата Европы.

На данной арене свои домашние игры проводят «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС. Эти команды играют на искусственном газоне, а перед Кубком Америки поверх искусственного покрытия уложили натуральную траву.

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Все комментарии
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557hgyxxgu6q
вчера в 14:49, ред.
Денег у Америки на все хватает, кроме приличного стадиона для Кубка Америки.
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вчера в 14:19
Переусердствовали в попытке отличиться, бывает.
Гость
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