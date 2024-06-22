Эмилиано Мартинес раскритиковал качество поля на стадионе в Атланте

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после матча с Канадой на Кубке Америки (2:0) раскритиковал поле на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Состояние газона было просто плачевным. Очень неровное поле. Нужно прибавлять в этом плане, иначе Кубок Америки всегда будет отставать от чемпионата Европы.
На данной арене свои домашние игры проводят «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС. Эти команды играют на искусственном газоне, а перед Кубком Америки поверх искусственного покрытия уложили натуральную траву.