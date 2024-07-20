«Барселона» начала переговоры по Ольмо

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вчера, 09:57

«Барселона» сделала официальное предложение агентам нападающего «РБ Лейпциг» и сборной Испании . Игроку предложен шестилетний контракт. А «РБ Лейпциг» каталонцы заплатят сумму отступных в районе 60 миллионов евро. Данная стоимость выкупа сегодня действует последний день, но Ольмо и его представителям удалось убедить немецкий клуб о её сохранении ещё на несколько недель. В выходные испанец вместе со своими агентами и семьёй подробно изучит предложение «Барселоны», а также передаст его в «РБ Лейпциг», за которым останется последнее слово.

Ранее Ольмо заявил, что клуб, которому он нужен, должен сделать ему предложение. «Сине-гранатовые» отреагировали на данное сообщение быстрее всех. Сообщается, что, как и в случае с Робертом Левандовским и Илкаем Гюндоганом, клуб предлагает меньшую зарплату на первые два сезона, чтобы вписать контракт в правила ФФП , установленные Ла Лигой, а начиная с третьего года сумма будет увеличена.

Стоит отметить, что помимо «Барселоны» у Ольмо есть предложения от: «Манчестер Сити», «Баварии», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

Напомним, 26-летний атакующий полузащитник является воспитанником каталонцев. В «РБ Лейпциг» он перешёл из загребского «Динамо» в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Ольмо провёл 25 игр во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. На чемпионате Европы испанец отыграл 6 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с основным игроком ради приобретения Ольмо.