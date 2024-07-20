«Барселона» начала переговоры по Ольмо

«Барселона» сделала официальное предложение агентам нападающего «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэля Ольмо. Игроку предложен шестилетний контракт. А «РБ Лейпциг» каталонцы заплатят сумму отступных в районе 60 миллионов евро. Данная стоимость выкупа сегодня действует последний день, но Ольмо и его представителям удалось убедить немецкий клуб о её сохранении ещё на несколько недель. В выходные испанец вместе со своими агентами и семьёй подробно изучит предложение «Барселоны», а также передаст его в «РБ Лейпциг», за которым останется последнее слово.
Ранее Ольмо заявил, что клуб, которому он нужен, должен сделать ему предложение. «Сине-гранатовые» отреагировали на данное сообщение быстрее всех. Сообщается, что, как и в случае с Робертом Левандовским и Илкаем Гюндоганом, клуб предлагает меньшую зарплату на первые два сезона, чтобы вписать контракт в правила ФФП, установленные Ла Лигой, а начиная с третьего года сумма будет увеличена.
Стоит отметить, что помимо «Барселоны» у Ольмо есть предложения от: «Манчестер Сити», «Баварии», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».
Напомним, 26-летний атакующий полузащитник является воспитанником каталонцев. В «РБ Лейпциг» он перешёл из загребского «Динамо» в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Ольмо провёл 25 игр во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. На чемпионате Европы испанец отыграл 6 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с основным игроком ради приобретения Ольмо.
еще раз подергает за рычаги?!
могли бы на продаже Левандовски и Френки Де Йонга около 200 млн.
но в футболе давно нет возраста, есть умение читать игру и мозги.
поэтому ветеран Лева и стилистически абсолютно сине-гранатовый Френки
все еще в Барсе.
Ну и драйв, конечно, что немец Флик главная надежда Лапорты.
однако у Ольмо отступные 60 млн.
За Нико по условиям контракта должны заплатить 58 млн одним платежом -
это очень круто якорь.
даже Челси за Энцо и Кайседо платить будет равными частями
в течении почти 10 лет,
понятно. Лапорта хочет чтобы Барса играла весело, красиво, да, пока не машина, особенно в защите, но зачем машины в футболе? Тут нужен стиль, талант и эмоции. А это у нынешней Барсы должно быть всегда. Чего не было при Хави.
в идеале подписать опорника как Субименди, на фланг Нико.
и только если найдут под рычагом денег, тогда и Ольмо.
еще раз подергает за рычаги?!
могли бы на продаже Левандовски и Френки Де Йонга около 200 млн.
но в футболе давно нет возраста, есть умение читать игру и мозги.
поэтому ветеран Лева и стилистически абсолютно сине-гранатовый Френки
все еще в Барсе.
Ну и драйв, конечно, что немец Флик главная надежда Лапорты.
однако у Ольмо отступные 60 млн.
За Нико по условиям контракта должны заплатить 58 млн одним платежом -
это очень круто якорь.
даже Челси за Энцо и Кайседо платить будет равными частями
в течении почти 10 лет,
понятно. Лапорта хочет чтобы Барса играла весело, красиво, да, пока не машина, особенно в защите, но зачем машины в футболе? Тут нужен стиль, талант и эмоции. А это у нынешней Барсы должно быть всегда. Чего не было при Хави.
в идеале подписать опорника как Субименди, на фланг Нико.
и только если найдут под рычагом денег, тогда и Ольмо.
пока Барса не объявит о новом соглашении с Найк и продажей Барса Vision
(или как его там) не будет ничего.
планом Б может стать продажа игроков - Лева и Де Йонга.
но увы, Барса не умеет никого продавать.
Хайпа и шума много, а на деле пока затишье, вот и вся беда.
и не забываем, что вырученные деньги придется использовать для регистрации новых футболистов и контрактов.
примеру, Серхи Роберто просто ушел, даже не стал ждать, когда клуб сможет его зарегистрировать. и говорит что хочет играть в АПЛ.
допустим, денег есть, и под кредит еще взяли.
и снова покупают атакующих игроков.
на оборону ничего не остается.
конечно, Барса никогда не выигрывала за счет обороны, другие принципы игры.
и все таки, дисбаланс вредит.
чемпионат так то не из двух матчей с Реалом состоит.
все забыли про Атлетико, который очень серьезно укрепился, они будут в полном порядке в новом сезоне.
пока Барса не объявит о новом соглашении с Найк и продажей Барса Vision
(или как его там) не будет ничего.
планом Б может стать продажа игроков - Лева и Де Йонга.
но увы, Барса не умеет никого продавать.
Хайпа и шума много, а на деле пока затишье, вот и вся беда.
и не забываем, что вырученные деньги придется использовать для регистрации новых футболистов и контрактов.
примеру, Серхи Роберто просто ушел, даже не стал ждать, когда клуб сможет его зарегистрировать. и говорит что хочет играть в АПЛ.
допустим, денег есть, и под кредит еще взяли.
и снова покупают атакующих игроков.
на оборону ничего не остается.
конечно, Барса никогда не выигрывала за счет обороны, другие принципы игры.
и все таки, дисбаланс вредит.
чемпионат так то не из двух матчей с Реалом состоит.
все забыли про Атлетико, который очень серьезно укрепился, они будут в полном порядке в новом сезоне.