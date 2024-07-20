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«Севилья» отменила предсезонный тур по Японии

вчера, 10:45

«Севилья» отменила запланированный на конец июля тур по Японии, в ходе которого команда должна была сыграть два контрольных матча — с «Консадоле Саппоро» 30 июля и «Саган Тосу» 2 августа.

По информации источника, причиной такого решения стало то, что агентство, принадлежащее бывшему игроку «Барселоны» Андресу Иньесте, с которым андалусийцы заключили сделку, не смогло гарантировать наличие соперников.

Вероятно, «Севилья» теперь будет искать соперников на этот период в Португалии, где предсезонную подготовку проводят несколько европейских клубов.

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Все комментарии
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4m4bwkgmqx5b
вчера в 13:42
Что-то непонятное самураи намутили
shlomo
shlomo
вчера в 11:58
Думаю что она много не потеряла...соперники всегда будут.
Гость
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