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В «Зените» оценили готовность команды к матчу за Суперкубок России

сегодня, 20:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар13.07.2024 в 20:30 Не начался

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал готовность команды к матчу с «Краснодаром» в рамках Суперкубка России. Поединок состоится 13 июля.

Да, достаточно короткие сборы. Скажем так, непривычно даже для нас. Но, учитывая те физические показатели, которые мы получаем от футболистов, тестирование, игроки все приехали в достаточно хорошем состоянии. Видно, что многие из них готовились и к физической работе. Поэтому, думаю, что к матчу за Суперкубок, может быть, будем не в супероптимальном состоянии, но к началу чемпионата, полагаю, все будут уже полностью готовы.

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lotsman
lotsman
сегодня в 20:41
Должны быть готовы и взять кубок.
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