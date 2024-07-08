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В «Зените» назвали матч Летнего кубка решающим в подготовке к Суперкубку

сегодня, 11:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда19:30 Не начался

Матч Летнего кубка с сербской «Црвеной Звездой» будет для «Зенита» решающим при подготовке к игре за Суперкубок России с «Краснодаром». Об этом заявил тренер клуба из Санкт-Петербурга Анатолий Тимощук.

Встреча с белградской командой пройдёт 8 июля. Ранее «сине-бело-голубые» в рамках турнира обыграли «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес Кордоба» (1:0). Поединок с «Краснодаром» в Суперкубке состоится 13 июля в Волгограде.

Два хороших матча провели по интенсивности, напряжению и результату. Матч с «Црвеной Звездой» для нас решающий в плане подготовки и уже целенаправленной работе к Суперкубку. Поэтому в предыдущих матчах каждый игрок провёл на поле по тайму, теперь ротации будет меньше.

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Все комментарии
qrmanrvnfcv8
qrmanrvnfcv8
сегодня в 12:15
Зениту только удачи и успешного сезона!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:04
ГлЫбокое умозаключение!
А что,в оставшиеся четыре дня могут быть ещё какие-либо грандиозные планы,кроме тренировок и реабилитации после нагрузок и текущих встреч???
Привычно месят пустоту информационного пространства...Требование времени-систематическое общение с прессой.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:01
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт
Гость
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