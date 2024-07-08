В «Зените» назвали матч Летнего кубка решающим в подготовке к Суперкубку

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сегодня, 11:46

Матч Летнего кубка с сербской «Црвеной Звездой» будет для «Зенита» решающим при подготовке к игре за Суперкубок России с «Краснодаром». Об этом заявил тренер клуба из Санкт-Петербурга .

Встреча с белградской командой пройдёт 8 июля. Ранее «сине-бело-голубые» в рамках турнира обыграли «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес Кордоба» (1:0). Поединок с «Краснодаром» в Суперкубке состоится 13 июля в Волгограде.