В «Зените» назвали матч Летнего кубка решающим в подготовке к Суперкубку

Матч Летнего кубка с сербской «Црвеной Звездой» будет для «Зенита» решающим при подготовке к игре за Суперкубок России с «Краснодаром». Об этом заявил тренер клуба из Санкт-Петербурга Анатолий Тимощук.
Встреча с белградской командой пройдёт 8 июля. Ранее «сине-бело-голубые» в рамках турнира обыграли «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес Кордоба» (1:0). Поединок с «Краснодаром» в Суперкубке состоится 13 июля в Волгограде.
Два хороших матча провели по интенсивности, напряжению и результату. Матч с «Црвеной Звездой» для нас решающий в плане подготовки и уже целенаправленной работе к Суперкубку. Поэтому в предыдущих матчах каждый игрок провёл на поле по тайму, теперь ротации будет меньше.
А что,в оставшиеся четыре дня могут быть ещё какие-либо грандиозные планы,кроме тренировок и реабилитации после нагрузок и текущих встреч???
Привычно месят пустоту информационного пространства...Требование времени-систематическое общение с прессой.
А что,в оставшиеся четыре дня могут быть ещё какие-либо грандиозные планы,кроме тренировок и реабилитации после нагрузок и текущих встреч???
Привычно месят пустоту информационного пространства...Требование времени-систематическое общение с прессой.