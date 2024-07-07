Черчесов рассказал, почему решил посетить тренировку «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана рассказал, по какой причине ранее посетил тренировку «Зенита».

Мне надо информацию собирать, поговорить с ним (Алипом). Потому что игрок, который влияет на команду, должен понимать, к чему нам готовиться. Понятно, что у главного тренера сборной иногда представительская функция, но с приближением игр мне надо максимально собирать информацию про каждого футболиста. Те, кто были, понятно, они есть, но всегда можно что‑то подобрать новое.