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Черчесов рассказал, почему решил посетить тренировку «Зенита»

сегодня, 20:49

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, по какой причине ранее посетил тренировку «Зенита».

Мне надо информацию собирать, поговорить с ним (Алипом). Потому что игрок, который влияет на команду, должен понимать, к чему нам готовиться. Понятно, что у главного тренера сборной иногда представительская функция, но с приближением игр мне надо максимально собирать информацию про каждого футболиста. Те, кто были, понятно, они есть, но всегда можно что‑то подобрать новое.

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:53
Черчесов :Так вот ты какой,Нуралы Алип!
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 21:10
Да ладно ) Алипа посмотреть. Приехал неофициально постажироваться у самого Богданыча )))
Capral
Capral
сегодня в 21:04
Приветствую админов сайта и, выражая Вам свою признательность, спешу сообщить, что мой приз (шарф РОССИЯ с гербом страны) за победу в группе Дасаева июньского Конкурса Прогнозов благополучно доставлен по назначению и получен.
Всем участникам конкурса удачи в дальнейших прогнозах, играйте и выигрывайте!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 21:01
Всё правильно, но не все тренеры так делают,ради Алипа надо постораться
Гость
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