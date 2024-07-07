Черчесов рассказал, почему решил посетить тренировку «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, по какой причине ранее посетил тренировку «Зенита».
Мне надо информацию собирать, поговорить с ним (Алипом). Потому что игрок, который влияет на команду, должен понимать, к чему нам готовиться. Понятно, что у главного тренера сборной иногда представительская функция, но с приближением игр мне надо максимально собирать информацию про каждого футболиста. Те, кто были, понятно, они есть, но всегда можно что‑то подобрать новое.
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Всем участникам конкурса удачи в дальнейших прогнозах, играйте и выигрывайте!