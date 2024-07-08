Паранойя Станковича, лаборатория Семака и Братский кубок. Самое важное о подготовке лидеров РПЛ

1720429958

08 июля 2024, 12:12

«Зенит», «Краснодар» и москвичи форсируют форму.

«Зенит»

Лаборатория вместо сборов. Количество экспериментов зашкаливает. Три центральных и два центральных защитника. Глушенков в роли Зидана – полная свобода. Новые фокусы Клаудиньо и Вендела с переходами на фланги. Горшков и Волков на краях обороны. Сегодня у «Зенита» матч против «Црвены Звезды». До этого устроили перестрелку с «Сочи» 5:2 и переиграли 1:0 аргентинцев из «Тальереса» на Летнем кубке. Семак в шоке от калейдоскопа перемен. Как бы в первых официальных матчах осторожный тренер не испугался и не вернулся к банальным «4-3-3» с тремя новичками – вратарем Латышонком, латералем Волковым и Глушенковым строго на правом фланге атаки.

«Краснодар»

Готовятся к финалу Суперкубка в субботу против «Зенита». Мусаев боится, ведь хватает потерь. Сафонов в ПСЖ , Волков в «Зените», а Оласа, Кордоба и Кастаньо в полуфинале Кубка Америки. Но у «горожан» неплохие результаты. Переиграли 2:0 «Динамо» из Махачкалы, новичка РПЛ . Перестреляли 3:2 «Ростов» в региональном спарринге. Голкипер Агкацев «привозил», оборона ошибалась. Плеймейкер Сперцян попробует помочь родному клубу взять первый трофей в игре с «Зенитом». У «Краснодара» виден дефицит латералей и инсайдов высокого уровня. А по движению «Краснодар» неплох, обычно в этой фазе команды играют медленнее, но причину знаем – Суперкубок в субботу.

«Динамо»

Организовали Братский кубок с ЦСКА и сербами. Пришло много фанатов, им было интереснее, чем Личке. Сербы из ОФК и «Партизана» проиграли ЦСКА и «Динамо» три поединка из четырех. Лишь в матче против «Партизана» у «Динамо» ничья 2:2 и поражение по пенальти. На поле знакомые сочетания и герои, только Лунёв в воротах. Тюкавин в порядке, неплохо двигался Нгамалё, концовка прошлого сезона воодушевила камерунца. Правый латераль Даса уходит в центр поля, где Фомин и Лаксальт. Личка тестирует позиционную оборону. Зоны перекрывают плотнее. В поединках с «Ахматом» и «Партизаном» пропустили 5 мячей, надо это учитывать. Также важно, что четыре игрока были на Кубке Америки, а в спаррингах играли молодые ребята. Из них только у серба Майсторовича есть шанс получить игровую практику, хотя пока у Лички это игрок ротации.

«Спартак»

Станкович включил режим паранойи, прячет «Спартак», чтобы не сглазили. 12 июля сыграют против «Динамо». До этого «Спартак» обыграл «Торпедо» и «Уфу». Ничего нового Станкович предложить не может, пока нет усиления ключевых позиций. А если «Спартак» не переходит на другой уровень футбола, то ничего глобально не поменяется. Сейчас это не чемпионы 2025 года. А все другие варианты им не подходят. Между «красно-белыми» и соседскими клубами мало разницы. И это плохо для Станковича, так как «Динамо» и «Краснодар» хлебнули святой воды – боролись за титул, а «Спартак» в другом статусе. Результаты поединков против середняков значения не имеют. Было путешествие в Казахстан, сыграли 1:1 с «Актобе», забил Чернов. А в игре с «Уфой» единственный гол у Мелёшина. Но куда важнее, что ходили полем, как говорят свидетели. Станкович не спешит, разминка игроков. В первых турах сыграют против «Оренбурга» и «Химок», колючих аутсайдеров. Вот где нужны будут скорости.

«Локомотив»

Фанаты активнее обсуждают решение отдать легендарную «десятку» Лоськова форварду Воробьёву, чем футбол «Локомотива». Много потерь. Лидер Глушенков в «Зените». Ушли ветераны Миранчук, Дзюба и Жемалетдинов. Пиняева якобы предлагают «Спартаку». В «Локомотиве» тревожная атмосфера. Пока на базе ключевые игроки – Лантратов, Фассон и Баринов. Но капитан Дмитрий честно говорит, что хочет уехать в «Алавес». «Локомотив» нуждается в высококлассном плеймейкере, а пока есть лишь набор неплохих россиян. Опытных легионеров по-прежнему не хватает. Результаты пестрые – проиграли «Родине» 0:1, разгромили «Балтику» 4:1. Остался матч против «Партизана» через пару дней, а затем старт в РПЛ с «Акроном». «Локомотив» по-прежнему перспективный и снова не понимает свой уровень. Отметим дубль 19-летнего Радиковского, забил два мяча «Балтике», но глобальных новостей нет. Галактионов ищет оптимальный состав, на многих позициях жесткая конкуренция.

ЦСКА

ЦСКА тоже принял участие в Братском кубке, как и «Динамо». Теперь у «армейцев» главным тренером работает серб Николич, который знал соперников из ОФК и «Партизана» лучше всех. ЦСКА разрешил ветерану Тошичу готовиться к сезону в составе, серб Зоран забил в ворота «Партизана» после паса Чалова. «Армейцы», когда Обляков и Файзуллаев на поле, смотрятся хорошо, как в лучших матчах прошлого сезона. Николич понимает, что Чалов может уйти вслед за Заболотным, поэтому в атаке наигрывают Мусаева. Главные проблемы ЦСКА связаны с обороной, но «Партизан» и ОФК её плохо проверили. А вот новичка из «Зенита» Кругового увидели в деле. Оказалось, что латераль может добавить активности на левом фланге. Похоже, у Николича на краях сыграют Круговой и Келвен, а серб Гайич станет запасным. Без громких новичков ничего не изменилось, только Николич всегда ближе к схеме с четверкой в обороне, чем был тренер Федотов – фанат тройки в защите.

Выводы после насыщенных и коротких сборов

- Результаты поединков на сборах не имеют значения. Только если находитесь на месте сборов, есть смысл посетить матчи. Клубы придумывают различные мероприятия для детей и взрослых. Но сборы укороченные, старт сезона близко, впереди трансферы в обе стороны. В этот раз результаты спаррингов не имеют значения ещё сильнее, чем раньше. Тренеры сами об этом часто говорят. Многие команды словно продолжают прошлый сезон без перемен.

- Наставники нервничают. Только Семак получил бюджет на трансферы и массу новичков. У Сергея Богдановича перебор игроков, но всем бы такие проблемы. Московские клубы и «Краснодар» в любой момент могут потерять лидеров. Все оценивают состояние подопечных как среднее. Против слабых соперников почти все лидеры РПЛ сыграли неплохо. А вот где встречались крепкие орешки, то начинались проблемы. Но сильных оппонентов не было.

- Испугавшись Евро-2024, где тактика захромала, наставники клубов РПЛ вытащили конспекты Алонсо, Мотты, Гвардиолы, Артеты и других модных тренеров. Постоянно одалживают схемы и главные идеи. Все ищут небанальных нападающих. «Локомотив» ставит на «десятку» Воробьёва из «Оренбурга». У «Краснодара» вернулся Смолов, пока Кордоба в США . В «Динамо» верят в пятку Тюкавина, но держат в уме уход Константина, и замену пока не нашли.