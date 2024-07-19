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Куман: «Мечтаю вернуться в „Барселону“ при другом президенте»

вчера, 16:52

Главный тренер Нидерландов Рональд Куман выразил желание как-нибудь вернуться в «Барселоне»:

У меня ещё 2 года по контракту с Нидерландами. Я мечтаю вернуться в «Барселону», но не в качестве тренера, а для помощи в технических вопросах, и при другом президенте.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:53
Бармалей : Рони, мы вернёмся.. Отсижу, завяжу и вернёмся.. 🤭😂
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:52
такой тренер, как Куман, абсолютно не тянет мировой уровень нагрузки и
амбиции топовых клубов.
тренер середняк.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:50
физрукам здесь не место.
кроме тренерских успехов в топ-клубах Эредизи, других клубах полный провал.
Бенфика. Валенсия. Эвертон. Барселона.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 17:55
Лапорта многим жизнь подпортил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:04
Не надо тебе в Барсу ни при каком президенте
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:57
Чем ему президент не угодил?
6m786ad7s2zq
6m786ad7s2zq
вчера в 16:57
Нечего ему там делать, он себя уже зарекомендовал
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:56
Он не соответствует уровню клубных амбиций
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:55
Нее , лучше просто мечтай ☝️😜
wqp64hvsq5bp
wqp64hvsq5bp
вчера в 16:54
Это будет приятное возвращение но каков результат
Гость
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