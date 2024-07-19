Куман: «Мечтаю вернуться в „Барселону“ при другом президенте»

Главный тренер Нидерландов выразил желание как-нибудь вернуться в «Барселоне»:

У меня ещё 2 года по контракту с Нидерландами. Я мечтаю вернуться в «Барселону», но не в качестве тренера, а для помощи в технических вопросах, и при другом президенте.