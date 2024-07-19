Тен Хаг рассказал о переговорах по новому контракту с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как проходили переговоры с руководством о продлении контракта:

Я не паниковал. Решение не зависело от меня. Я просто ждал. Я понимал, что либо останусь работать, либо — нет. Всё просто. Я способен грамотно оценить ситуацию. Мне сказали, что всё обдумали, и решили оставить лучшего тренера. Я согласился работать дальше. У нас был продуктивный разговор. Я ещё тогда сказал: «Если вы считаете, что что-то идёт не так, нам придётся расстаться».