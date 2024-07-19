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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг рассказал о переговорах по новому контракту с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как проходили переговоры с руководством о продлении контракта:

Я не паниковал. Решение не зависело от меня. Я просто ждал. Я понимал, что либо останусь работать, либо — нет. Всё просто. Я способен грамотно оценить ситуацию. Мне сказали, что всё обдумали, и решили оставить лучшего тренера. Я согласился работать дальше. У нас был продуктивный разговор. Я ещё тогда сказал: «Если вы считаете, что что-то идёт не так, нам придётся расстаться».

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Все комментарии
hm5em8cd8p7n
hm5em8cd8p7n
вчера в 15:00
Успехов ему!
ttd225zdqt8m
ttd225zdqt8m
вчера в 15:00
Верим уже в 10й раз
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:46
самое главное что ты сделал, это убрал из команды роналду.
да, у Тен Хага много минусов, но был ли на рынке свободный тренер лучше?
Де Дзерби такой же кот в мешке, Конте просит состав под себя.
а МЮ нужен тренер которому состав будет подбирать спортдир.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:37
Тен Хааг вечен в МЮ получается
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:34
Переговоры идут и это уже хорошо.
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