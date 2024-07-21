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Новую форму «Спартака» произвели в Китае

21 июля 2024, 12:35

Исполнительный директор компании Jögel Александр Сидоров рассказал, где изготавливали новую форму московского «Спартака». Клуб начал сотрудничать с российским брендом с начала сезона-2024/25.

Сейчас наши основные производственные мощности — в Китае. Там и производили форму для «Спартака».

Наша бизнес-модель не подразумевает наличия собственного производства. Мы работаем по принципу международных компаний, занимаемся разработкой продукции, маркетингом и продажами, а непосредственно производство размещаем на тех площадках и в тех странах, где это экономически целесообразно. Вообще сшить в России возможно, но вопрос упирается в три важных критерия.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
21 июля в 17:44
Ничего плохого в этом нет. Сейчас все в Китае делают и вполне неплохо за свои деньги.
LOpp
LOpp
21 июля в 15:43
А раньше то поди французские кутюрье шили форму
ABir
ABir
21 июля в 14:39
Я думаю, это не последнее изменение
4v5tqxst6vjk
4v5tqxst6vjk
21 июля в 14:35
У нашего народа сложилось мнение, китайское, значит плохое.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
21 июля в 14:08
Да, Дружище- именно так. Но, когда в фирменном магазине, филиале от известного немецкого Бренда видишь товары из Китая- становится обидно. Не всё, конечно, но многое- из поднебесной...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 13:37, ред.
Футбольные мячи из Китая - квадратиш, практиш, гуд))...
Grizly88
Grizly88
21 июля в 13:18
Не люблю китайский товар
Вещий
Вещий
21 июля в 13:14
Главное чтобы качественная была, а там хоть где пускай шьют.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 13:02
У нас тоже, даже мячи в клубном магазине Баварии. Я как увидел- просто ох....л.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
21 июля в 12:52
из Китая везде почти все китайское.
только у нас низкая доля китайского по высшему качеству.
сразу отмечу, что китайские товары уже дорожают из за роста зарплат в Китае.
пора ввозить лучшее из Китая.
Спартак на правильном пути.
sihafazatron
sihafazatron
21 июля в 12:38
Да у нас все из Китая
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