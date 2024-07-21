Новую форму «Спартака» произвели в Китае

Исполнительный директор компании Jögel Александр Сидоров рассказал, где изготавливали новую форму московского «Спартака». Клуб начал сотрудничать с российским брендом с начала сезона-2024/25.

Сейчас наши основные производственные мощности — в Китае. Там и производили форму для «Спартака».

Наша бизнес-модель не подразумевает наличия собственного производства. Мы работаем по принципу международных компаний, занимаемся разработкой продукции, маркетингом и продажами, а непосредственно производство размещаем на тех площадках и в тех странах, где это экономически целесообразно. Вообще сшить в России возможно, но вопрос упирается в три важных критерия.