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В «Баварии» высказались о финансовой ситуации в клубе

вчера, 10:59

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о нынешнем финансовом положении клуба.

Трансферов больше не будет, если не уйдут ещё два-три футболиста. Макс Эберль и Кристоф Фройнд (менеджеры клуба — прим.) отлично понимают, что никто больше не придёт, если не уйдёт кто-нибудь из звёздных игроков.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:50
Очень грамотно и доходчиво!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Karkaz
Karkaz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Когда приходит серьезный спонсор ему что то надо дать взамен. Название стадиона, часть акций, маркировку на футболке, эксклюзивную экипировку. Это всё уже занято, либо спонсоры зарубежные могут диктовать свои условия. Можно было бы продать акции, но сторонним инвесторам практически невозможно купить их в Германии, такие правила.
Кстати катар эрвейс был спонсором Баварии, но болельщики настояли отказаться от него.
А на счет привлекательности за пределами Германии. Половина брендов спонсирующих футбол это немецкие бренды. У того же Сити контракт с пумой, который платит примерно столько же, сколько и адидас Баварии. А Реалу и МЮ адидас платит в 2-3 раза больше. Т.е.это не Бавария не может привлечь инвестиции из за рубежа, а просто спонсоры платят так, те же немецкие, чем популярнее клуб в мире, тем выше выплаты.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:57
Всё правильно сказали, а иностранные инвесторы или непривлекательность Баварии за пределами Германии- здесь точно ни при чём!
А в подтверждении Ваших слов, вот- свежайшее из немецкой прессы: "Hoeneß´Aussagen könnten weitreichende Folgen haben".

Есть и еще статья, но выставлять пока не буду- это по желанию...
Однако, есть, очень существенный момент! После 2015г., когда Меркель озвучила свой призыв: "Wir schaffen das"!, и после СВО, после отказа Германии от дешевых российских Э/Н, экономика страны резко ослабела, что незамедлительно сказалось на общем уровне жизни, и что, безусловно не могло не затронуть и немецкий футбол!

Опасения Хенесса ненапрасны и он не скрывает возможных осложнений, хотя ситуацию, он и не драматизирует. При этом, он остро критикует звездных игроков Баварии. Горецка и Гнабри- первые на выход из клуба.
После ухода Т.Тухеля из Баварии, новости клуба меня больше не интересуют. Но и читать, вымысел, отдельных российских пользователей на Соккере- тоже не представляется возможным.
Igo0rek
Igo0rek ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:37
Ты серьезно насчет того, что Баварии не нужны инвестиции извне? Для любого клуба, чем больше спонсоров, тем лучше.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:56
У Баварии нет никаких финансовых проблем, просто потратили больше чем обычно. 53млн Олисе, 51млн Палинья, 23млн Хироки Ито, а до этого Кейна за сотку и Ким Мин Дже за 50 и Саша Бойе за 30. Таких трат Бавария не делала никогда. Но у них есть финансовая подушка, все под контролем.
Karkaz
Karkaz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:49
У Баварии есть Альянц, Ауди и Адидас это старые друзья и хорошо платят, зачем им кто то еще? У Баварии примерно 75% акций и у других немецких клубов примерно столько у их союзов, Шейхов туда просто не пустят, если только с нуля создавать клуб.
Igo0rek
Igo0rek ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:09
Бавария как бренд не очень привлекателен за пределами Германии. Клуб не способен привлечь инвестиции из за рубежа. Все главные партнеры Баварии это немецкие компании.
Capral
Capral
вчера в 15:09
Варвар7

читайте мой пост, от сегодня 12:12...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:05
"Финансы - поют романсы" - ни когда бы не подумал , что это можно сказать и про Баварию...
112910415
112910415
вчера в 13:57
ещё и тут трудности ...
Capral
Capral
вчера в 12:12
У Баварии финансовые проблемы? Неудивительно, меньше надо набирать в страну кого попало- это всё взаимосвязано...
STVA 1
STVA 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:56
А почему бы нет! Их тоже затронула гонка зарплат!Не даром они звезд престарелых хотят слить с их гигантскими зарплатами!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:42
Откуда вообще у Баварии финансовые проблемы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:41
Де Лигт уйдет, да еще парочку можно слить..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:37
Сейчас у многих трудности
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