В «Баварии» высказались о финансовой ситуации в клубе

Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о нынешнем финансовом положении клуба.
Трансферов больше не будет, если не уйдут ещё два-три футболиста. Макс Эберль и Кристоф Фройнд (менеджеры клуба — прим.) отлично понимают, что никто больше не придёт, если не уйдёт кто-нибудь из звёздных игроков.
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Кстати катар эрвейс был спонсором Баварии, но болельщики настояли отказаться от него.
А на счет привлекательности за пределами Германии. Половина брендов спонсирующих футбол это немецкие бренды. У того же Сити контракт с пумой, который платит примерно столько же, сколько и адидас Баварии. А Реалу и МЮ адидас платит в 2-3 раза больше. Т.е.это не Бавария не может привлечь инвестиции из за рубежа, а просто спонсоры платят так, те же немецкие, чем популярнее клуб в мире, тем выше выплаты.
Кстати катар эрвейс был спонсором Баварии, но болельщики настояли отказаться от него.
А на счет привлекательности за пределами Германии. Половина брендов спонсирующих футбол это немецкие бренды. У того же Сити контракт с пумой, который платит примерно столько же, сколько и адидас Баварии. А Реалу и МЮ адидас платит в 2-3 раза больше. Т.е.это не Бавария не может привлечь инвестиции из за рубежа, а просто спонсоры платят так, те же немецкие, чем популярнее клуб в мире, тем выше выплаты.
А в подтверждении Ваших слов, вот- свежайшее из немецкой прессы: "Hoeneß´Aussagen könnten weitreichende Folgen haben".
Есть и еще статья, но выставлять пока не буду- это по желанию...
Однако, есть, очень существенный момент! После 2015г., когда Меркель озвучила свой призыв: "Wir schaffen das"!, и после СВО, после отказа Германии от дешевых российских Э/Н, экономика страны резко ослабела, что незамедлительно сказалось на общем уровне жизни, и что, безусловно не могло не затронуть и немецкий футбол!
Опасения Хенесса ненапрасны и он не скрывает возможных осложнений, хотя ситуацию, он и не драматизирует. При этом, он остро критикует звездных игроков Баварии. Горецка и Гнабри- первые на выход из клуба.
После ухода Т.Тухеля из Баварии, новости клуба меня больше не интересуют. Но и читать, вымысел, отдельных российских пользователей на Соккере- тоже не представляется возможным.
А в подтверждении Ваших слов, вот- свежайшее из немецкой прессы: "Hoeneß´Aussagen könnten weitreichende Folgen haben".
Есть и еще статья, но выставлять пока не буду- это по желанию...
Однако, есть, очень существенный момент! После 2015г., когда Меркель озвучила свой призыв: "Wir schaffen das"!, и после СВО, после отказа Германии от дешевых российских Э/Н, экономика страны резко ослабела, что незамедлительно сказалось на общем уровне жизни, и что, безусловно не могло не затронуть и немецкий футбол!
Опасения Хенесса ненапрасны и он не скрывает возможных осложнений, хотя ситуацию, он и не драматизирует. При этом, он остро критикует звездных игроков Баварии. Горецка и Гнабри- первые на выход из клуба.
После ухода Т.Тухеля из Баварии, новости клуба меня больше не интересуют. Но и читать, вымысел, отдельных российских пользователей на Соккере- тоже не представляется возможным.
читайте мой пост, от сегодня 12:12...
читайте мой пост, от сегодня 12:12...