В «Баварии» высказались о финансовой ситуации в клубе

Почётный президент «Баварии» рассказал о нынешнем финансовом положении клуба.

Трансферов больше не будет, если не уйдут ещё два-три футболиста. Макс Эберль и Кристоф Фройнд (менеджеры клуба — прим.) отлично понимают, что никто больше не придёт, если не уйдёт кто-нибудь из звёздных игроков.