Мамардашвили стал одним из самых дорогих вратарей мира

Transfermarkt обновил рыночную стоимость вратарей.
Первое место делят Гиорги Мамардашвили, представляющий «Валенсию» и сборную Грузии, а также португалец Диогу Кошта («Порту»). Третью и четвёртую строчку разделили итальянец Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) и Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1-2. Гиорги Мамардашвили («Валенсия», Грузия) — 45 млн евро
1-2. Диогу Кошта («Порту», Португалия) — 45 млн евро
3-4. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия) — 40 млн евро
3-4. Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Швейцария) — 40 млн евро
5. Мик Меньян («Милан», Франция) — 38 млн евро
6-9. Гильельмо Викарио («Тоттенхэм», Италия) — 35 млн евро
6-9. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун) — 35 млн евро
6-9. Давид Райя («Арсенал», Лондон, Испания) — 35 млн евро
6-9. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) — 35 млн евро
10. Унаи Симон («Атлетик», Бильбао, Испания) — 30 млн евро
Я, всегда ,с огромным Уважением и любовью относился и отношусь к грузинскому футболу- в частности к тбилисскому Динамо, времён- Кипиани, Гуцаева, Дараселии!!! И даже на прошедшем ЧЕ, я признавал и восхищался, как грамотно грузины построили оборону против Испании!!!
Другое дело, я никогда, и ни при каких обстоятельствах не признаю в дешевке Хвичке большого игрока!!! У него был, идеальный шанс сверкнуть на недавнем ЧЕ, но вместо этого, он уперся в свой примитивный дриблинг и растворился... Поэтому, еще раз говорю- не равняй всех грузин.
Я, всегда ,с огромным Уважением и любовью относился и отношусь к грузинскому футболу- в частности к тбилисскому Динамо, времён- Кипиани, Гуцаева, Дараселии!!! И даже на прошедшем ЧЕ, я признавал и восхищался, как грамотно грузины построили оборону против Испании!!!
Другое дело, я никогда, и ни при каких обстоятельствах не признаю в дешевке Хвичке большого игрока!!! У него был, идеальный шанс сверкнуть на недавнем ЧЕ, но вместо этого, он уперся в свой примитивный дриблинг и растворился... Поэтому, еще раз говорю- не равняй всех грузин.