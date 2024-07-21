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Мамардашвили стал одним из самых дорогих вратарей мира

21 июля 2024, 14:32

Transfermarkt обновил рыночную стоимость вратарей.

Первое место делят Гиорги Мамардашвили, представляющий «Валенсию» и сборную Грузии, а также португалец Диогу Кошта («Порту»). Третью и четвёртую строчку разделили итальянец Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) и Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1-2. Гиорги Мамардашвили («Валенсия», Грузия) — 45 млн евро

1-2. Диогу Кошта («Порту», Португалия) — 45 млн евро

3-4. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Италия) — 40 млн евро

3-4. Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Швейцария) — 40 млн евро

5. Мик Меньян («Милан», Франция) — 38 млн евро

6-9. Гильельмо Викарио («Тоттенхэм», Италия) — 35 млн евро

6-9. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун) — 35 млн евро

6-9. Давид Райя («Арсенал», Лондон, Испания) — 35 млн евро

6-9. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) — 35 млн евро

10. Унаи Симон («Атлетик», Бильбао, Испания) — 30 млн евро

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Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 19:50
дорогой ?
тогда в Зенит ! )
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
21 июля в 16:26
Он и против Испании сыграл отлично. Конечно, второй гол- его вина, после чего, грузины побежали отыгрываться и получили в контрах еще два гола. Но в 1-м тайме, сыграл безукоризненно!!!
shlomo
shlomo
21 июля в 16:02
Вот что значит поймать кураж на Евро... вполне себе достойно играл и тащил все что только можно....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 15:33
Мамардашвили провел в целом мощный турнир.
особенно против Португалии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 15:30
Я думаю, что Мамардашвили очень приличный вратарь, но никогда не поставил бы его выше Донаруммы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 июля в 15:11
Пикфорда и здесь прокатили...
Пора ему из Эвертона в Большую команду линять..., а то так и будет зажигать только в пабах около Гудисон Парка...
Capral
Capral
21 июля в 14:53
Запомни раз и навсегда, мне, как болельщику московского Динамо, всегда было памятно, как болели за нас в Тбилиси, в 1978г., в игре с Аустрией!!! После игры, динамовец В.Казачонок (Светлая Ему Память), поблагодарил тбилисскую публику за такую горячую поддержку и сказал: "Никогда и нигде- за нас так не болели"!

Я, всегда ,с огромным Уважением и любовью относился и отношусь к грузинскому футболу- в частности к тбилисскому Динамо, времён- Кипиани, Гуцаева, Дараселии!!! И даже на прошедшем ЧЕ, я признавал и восхищался, как грамотно грузины построили оборону против Испании!!!

Другое дело, я никогда, и ни при каких обстоятельствах не признаю в дешевке Хвичке большого игрока!!! У него был, идеальный шанс сверкнуть на недавнем ЧЕ, но вместо этого, он уперся в свой примитивный дриблинг и растворился... Поэтому, еще раз говорю- не равняй всех грузин.
z8dgmn3e8jq8
z8dgmn3e8jq8
21 июля в 14:48
Он этого заслуживает!!! Только удачи...
НE Эго Ист
НE Эго Ист
21 июля в 14:43
Грузины радуют.. Но не всех.. А-ха-ха-ха.. 🤣
b8k5kgd3wwc4
b8k5kgd3wwc4
21 июля в 14:36
Несомненно, это большое достижение для вратаря.
psy8u422gtu9
psy8u422gtu9
21 июля в 14:35
Георг зарекомендовал себя, удачи ему в карьере
Гость
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