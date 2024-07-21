Мамардашвили стал одним из самых дорогих вратарей мира

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21 июля 2024, 14:32

Transfermarkt обновил рыночную стоимость вратарей.

Первое место делят , представляющий «Валенсию» и сборную Грузии, а также португалец («Порту»). Третью и четвёртую строчку разделили итальянец ( ПСЖ ) и («Боруссия», Дортмунд).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1-2. Гиорги Мамардашвили («Валенсия», Грузия) — 45 млн евро

1-2. Диогу Кошта («Порту», Португалия) — 45 млн евро

3-4. Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ , Италия) — 40 млн евро

3-4. Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Швейцария) — 40 млн евро

5. («Милан», Франция) — 38 млн евро

6-9. («Тоттенхэм», Италия) — 35 млн евро

6-9. («Манчестер Юнайтед», Камерун) — 35 млн евро

6-9. («Арсенал», Лондон, Испания) — 35 млн евро

6-9. («Манчестер Сити», Бразилия) — 35 млн евро

10. («Атлетик», Бильбао, Испания) — 30 млн евро