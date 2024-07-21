Мбаппе не лидер по зарплате в Ла Лиге. «Барселона» лишь учится не разбрасываться деньгами

1721560155

вчера, 14:09

Перес подошёл к процессу немного хитрее.

Между президентами «Реала» и «Барселоны» простая разница. Перес сам миллиардер из мира строительства. Если вдруг у «Реала» будут большие финансовые проблемы, то Флорентино может дать кредит собственному клубу. Или заложить текущие проекты под такой кредит. У Лапорты денег нет. На это всегда указывает Хави, особенно после увольнения. Поэтому интересно посмотреть на рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги. На первом месте не увидите новичка «Реала» Мбаппе.

1-е место. Френки де Йонг, «Барселона» – 37.5 млн евро

Безумная зарплата. Френки никогда не играл и не заиграет на эти деньги. Центральный хавбек без толпы фанатов, как у Неймара и Месси. У де Йонга не было шанса отработать такую невероятную зарплату. Бартомеу, который выдал голландцу контракт в 2020 году, оторван от реальности. Месси в «Барселоне» платили 104 млн евро. Те безумные деньги повлияли на финансовое состояние каталонского клуба. Но 37.5 млн евро для де Йонга тянут на дно сейчас. Френки отказывался от части зарплаты во время пандемии. Подумывал об уходе в «Манчестер Юнайтед» к тен Хагу. Но жена игрока Микки нашла дом мечты в Барселоне. Девушка, с которой Френки встречается со школы, начала обустраивать семейное гнездышко, МЮ отказали. Но до 2026-го «Барселона» должна платить рекордные для нынешней Ла Лиги деньги человеку, который не вернулся после травмы и не важнее в центре поля в команде, чем Гюндоган.

2-е место. Роберт Левандовски, «Барселона» – 33.5 млн евро

Захави – израильский агент польского форварда, обвел вокруг пальца «Реал», когда вписал в заявку свободного агента Давида Алабу. Посредник тогда потребовал подъемные футболисту и себе любимому, а Перес заплатил. С Левандовским похожая история. Разные клубы мечтали заполучить победителя Лиги чемпионов в составе «Баварии». В результате каталонцы предложили ветерану длительный контракт и 33.5 млн евро в год. В первом сезоне нападающий отработал деньги, а во втором начались проблемы. Посмотрим на взаимодействие Роберта и тренера Флика. Немец выигрывал главный еврокубок как раз с поляком на острие. Но Левандовски постарел, в чём могли убедиться на Евро-2024.

3-е место. Килиан Мбаппе, «Реал» – 31.2 млн евро

Мбаппе важно было показать тренеру Анчелотти и напарникам из Мадрида, что может отказаться от денег. И хотя будут суды по выплатам от ПСЖ , а мама футболиста выбивала семье француза 100 млн евро «подъемных», зарплата у Килиана ниже, чем у богатеев из «Барселоны». В «Реале» уже придумали, как отработать часть денег. Сейчас продают футболки с номером «9». А вот через год Модрич покинет заявку, тогда француз заберет «десятку», что снова поднимет продажи маек. Маркетинговые права, реклама – всё это надо учитывать. Мбаппе будет локомотивом торговли для «Мадрида», а де Йонг и Левандовски не заработают аналогичные деньги для «Барселоны».

4-е место. Давид Алаба, «Реал» – 22.5 млн евро

В футболе зарплаты часто с потолка. Алаба не большая звезда футбола, чем Винисиус, но оклад выше. В прошлом сезоне лидировал Кроос, а его австрийский сосед остался на второй строчке, ведь появился Мбаппе. В «Реале» у многих игроков высокие оклады. Но сложнее всего объяснить зарплату центрального защитника. Алаба не лидер, как был Рамос. Рюдигер в плане влияния на настроения в команде важнее, но немцу платят намного меньше – 14.6 млн евро до уплаты налогов. Давид не такой крутой боец, каким был Пепе. Но португалец в «Реале» не зарабатывал 22.5 млн евро. Также Давид не большая звезда мира рекламы, чем юный Беллингем. Но даже Джуд не смог выбить себе контракт жирнее, чем у Алабы.

5-7-е места. Ян Облак, «Атлетико» – 20.83 млн евро

Одна из причин, почему голкипер не рвется в АПЛ – зарплата. Он с отрывом первый в «Атлетико». Гризманн не смог получить много, Антуану зачли «грех», поскольку ушел в «Барселону». И учитывали возраст французского нападающего. А у вратарей свое исчисление игровых лет. Акинфеев в ЦСКА начал 22-й сезон. Облак, если не покинет «Атлетико» этим летом, начнет свой 11-й чемпионат Испании. Но мир, в котором Гризманну платят 12.5 млн евро, когда Ансу Фати получает в «Барселоне» 14 млн евро, сложно назвать справедливым. В ФИФА не заботятся о финансовой логике в футболе. Хорошо хоть голкипера Облака не облапошили в «Атлетико», он – один из символов клуба.

5-7-е места. Винисиус Жуниор, «Реал» – 20.83 млн евро

Винисиус зарабатывает на уровне Облака. Вингер может получить «Золотой мяч», если в «Манчестер Сити» не проведут успешную рекламную кампанию в пользу хавбека Родри. Перес раньше думал продать контракт Винисиуса, когда торговался с семьей Мбаппе. Но бразилец заиграл, раскрылся и вырос. Ему будет непросто сыграться с Мбаппе, так как изначально это игроки одной позиции. Придется уступать новому коллеге, особенно если будет схема «4-4-2», а Винисиусу придется уйти на правый полуфланг в дуэте атаки. Интересно оценить готовность «Реала» играть, отталкиваясь от интересов Мбаппе, но без ущерба для Жуниора. А пока констатируем, что французу платят в полтора раза больше, чем бразильцу.

5-7-е места. Джуд Беллингем, «Реал» – 20.83 млн евро

Интересно, есть ли прогрессивная шкала по годам? Беллингем подписал контракт до 2029-го. Ему всего 21, а получает почти 21 млн евро до уплаты налогов. Нельзя сбавлять, ведь ставки высоки. Наличие в первой семерке по зарплатам в Ла Лиге четырех игроков «Реала» создает скользкую ситуацию. А дальше идут Вальверде и Куртуа. Расходы «Барселоны» на зарплаты контролируют из-за их кредитов, им больше не позволят выдать 12 млн евро защитнику уровня Ленгле. Расходы «Атлетико» ограничены доходами, которые ниже, чем у «Реала». Но победитель Лиги чемпионов начал явно доминировать. Тренер Анчелотти немного встревожен ситуацией. Мбаппе должен заиграть, а «Реал» побеждать, иначе публика не поймёт.