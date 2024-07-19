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Стало известно, сколько Нико Уильямс будет получать в «Барселоне»

вчера, 10:10

Нападающий «Атлетика» и сборной Испании Николас Уильямс близок к переходу в «Барселону». Каталонцы заплатят отступные за игрока.

Зарплата Уильямса в «Барселоне» составит 12 миллионов евро в год. Таким образом он займёт седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «сине-гранатовых», который возглавляет полузащитник Френки де Йонг (37,5 миллионов евро в год). В «Атлетике» Уильямс зарабатывал 10,4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассматривает возможность приобретения своего воспитанника Даниэля Ольмо.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:17
И у этой Барсы нет денег))
g52h7gk7pskg
g52h7gk7pskg
вчера в 10:51
Это наобещали, а по факту всеми возможными способами будут урезать.
uxqvkud8ectn
uxqvkud8ectn
вчера в 10:46
Зарплаты просто фантастические.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:25
Евролям в месяц за минусом подоходного. Неплохие расценки...
Barcelona
Barcelona
вчера в 10:19
Достойная оплата труда!
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