Стал известен размер призового фонда в новом сезоне Российской Премьер-Лиги

Общее собрание РПЛ согласовало стратегию распределения доходов и расходов на сезон 2024/25. В сообщении Лиги сказано:
Призовой фонд — 555 миллионов рублей, которые распределяются между клубами по двум критериям:
1) Средняя посещаемость и средняя заполняемость на домашних матчах;
2) Медиа-активность
Работа в социальных сетях (просмотры и вовлечённость в Телеграме, ВК и Youtube).
Вклад в медиапродукт (дополнительные интервью в миксте, съёмки послематчевой речи тренера, GoPro-камеры и петличные микрофоны).
Видеопрезентации команд для графики основного вещателя.
Яркие кейсы, получившие награды на итоговой церемонии Winline Герои РПЛ (Лучшее промо, лучший мерч, самый медийный игрок и т.д.).
Каждый клуб получает баллы, которые суммируются и в итоге определяют места клубов при распределении средств.
Могут ли баллы сниматься? Да, за нарушения Технического регламента в части общения со СМИ.
только так можно заставит клубов работать с болельщиками.
пусть за каждый рубль работают.
чем больше народа в стадион поддержать команду, тем больше денег получать из фонда....а переплачивать не нужно. с жиру бесятся.
только так можно заставит клубов работать с болельщиками.
пусть за каждый рубль работают.
чем больше народа в стадион поддержать команду, тем больше денег получать из фонда....а переплачивать не нужно. с жиру бесятся.