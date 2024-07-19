Стал известен размер призового фонда в новом сезоне Российской Премьер-Лиги

Общее собрание РПЛ согласовало стратегию распределения доходов и расходов на сезон 2024/25. В сообщении Лиги сказано:

Призовой фонд — 555 миллионов рублей, которые распределяются между клубами по двум критериям:

1) Средняя посещаемость и средняя заполняемость на домашних матчах;

2) Медиа-активность

Работа в социальных сетях (просмотры и вовлечённость в Телеграме, ВК и Youtube).

Вклад в медиапродукт (дополнительные интервью в миксте, съёмки послематчевой речи тренера, GoPro-камеры и петличные микрофоны).

Видеопрезентации команд для графики основного вещателя.

Яркие кейсы, получившие награды на итоговой церемонии Winline Герои РПЛ (Лучшее промо, лучший мерч, самый медийный игрок и т.д.).

Каждый клуб получает баллы, которые суммируются и в итоге определяют места клубов при распределении средств.