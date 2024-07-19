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Стал известен размер призового фонда в новом сезоне Российской Премьер-Лиги

вчера, 18:23

Общее собрание РПЛ согласовало стратегию распределения доходов и расходов на сезон 2024/25. В сообщении Лиги сказано:

Призовой фонд — 555 миллионов рублей, которые распределяются между клубами по двум критериям:

1) Средняя посещаемость и средняя заполняемость на домашних матчах;

2) Медиа-активность

Работа в социальных сетях (просмотры и вовлечённость в Телеграме, ВК и Youtube).

Вклад в медиапродукт (дополнительные интервью в миксте, съёмки послематчевой речи тренера, GoPro-камеры и петличные микрофоны).

Видеопрезентации команд для графики основного вещателя.

Яркие кейсы, получившие награды на итоговой церемонии Winline Герои РПЛ (Лучшее промо, лучший мерч, самый медийный игрок и т.д.).

Каждый клуб получает баллы, которые суммируются и в итоге определяют места клубов при распределении средств.

Могут ли баллы сниматься? Да, за нарушения Технического регламента в части общения со СМИ.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
сегодня в 03:17
Никто не задумывается о том, что принципы распределения призовых выстроены специально в пользу Зенита - единственного большого клуба России, чьи фанаты отказались бойкотировать ФанАйди?)) ну собственно как и всегда в российском футболе
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:21
6млн баксов на все клубы?) Зениту на зп пару игроков даже не хватит)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 20:52
и правильно что ПФ не такой внушительный.
только так можно заставит клубов работать с болельщиками.
пусть за каждый рубль работают.
чем больше народа в стадион поддержать команду, тем больше денег получать из фонда....а переплачивать не нужно. с жиру бесятся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:47, ред.
Всегда считал и считаю, что распределение доходов должно зависеть от показываемого командой футбола и занимаемого ею места по окончании чемпионата. А тут, оказывается, - от ярких кейсов. М-да...
lotsman
lotsman
вчера в 20:43
Могли бы и побольше на клубы выделить.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:03
Слишком маленький фонд
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