Переход Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва

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вчера, 10:23

Завершение сделки по переходу полузащитника «Зенита» во «Фламенго» затягивается из-за финансовых разногласий. Игрок в очередной раз согласовал условия личного контракта с «красно-чёрными». Совет директоров «Фламенго» настаивает на его приобретении.

Но в руководстве бразильского клуба думают, что трансфер не состоится. Во «Фламенго» считают, что «Зенит» намерено усложняет переговоры, так как не хочет продавать игрока. Зимой бразильцы предлагали за Клаудиньо 15 миллионов евро, сейчас около 16 миллионов евро.

Напомним, 27-летний атакующий полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Клаудиньо провёл 43 игры, забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.