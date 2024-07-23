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Переход Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва

вчера, 10:23

Завершение сделки по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» затягивается из-за финансовых разногласий. Игрок в очередной раз согласовал условия личного контракта с «красно-чёрными». Совет директоров «Фламенго» настаивает на его приобретении.

Но в руководстве бразильского клуба думают, что трансфер не состоится. Во «Фламенго» считают, что «Зенит» намерено усложняет переговоры, так как не хочет продавать игрока. Зимой бразильцы предлагали за Клаудиньо 15 миллионов евро, сейчас около 16 миллионов евро.

Напомним, 27-летний атакующий полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Клаудиньо провёл 43 игры, забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:01
Был такой игрок)
Тут преимущество Глущенкова в том, что он уже адаптирован к чемпионату, а Дриуси, видимо, на начальном энтузиазме рвал первые матчи
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 15:58
Глушенков только 2 игры провёл. Дриусси, например, тоже здорово начинал. Надо будет смотреть на дистанции.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:21
Если его оставят в Зените, то, думаю, в команде появится в его лице "диверсант", который намеренно будет "сушить" игру. А, учитывая, что он всё таки один из ключевых игроков, то его "диверсии" сразу скажутся на результатах.
112910415
112910415
вчера в 13:40
такой красивый спортсмен ...
как его продашь ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:11
Зенит не хочет отпускать одного из своих лидеров. Для них этот сезон крайне важен ведь он юбилейный.
adekvat
adekvat ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 13:00
Полностью поддерживаю, пора чистку проводить.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 12:01, ред.
В Зените пора провести чистку. Мантуан, Фернандес, Изидор, Ахметов, Бакаев - это очевидный балласт. Центральных защитников слишком много. Клаудиньо пора отпустить, он уже давненько думает об отъезде. И хватит мучить Коваленко. Как минимум, нужно отдать в аренду, а то парень совсем забудет что такое футбол
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:40
ГлуЩенков играет в другой команде, а в зените играет ГлуШенков. Это разные люди.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:37
и Клаудиньо и Вендел больше не хотят защищать цвета Зенита.
после них Барриос еще раз попробует перейти в Ноттингем.
спасибо им всем за классную игру и титулы.
также этим игрокам не нравятся "угрозы и приказы"(с), поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков.
потеря Клаудиньо скоро забудем.
а вот Вендел лучший и ключевой игрок Зенита.
и голы Глущенкова с его передач.
вот и посмотрим, как без него будет Глущенков и Зенит.
Capral
Capral
вчера в 11:19
Это конкретный тормоз в атаке Зенита.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:11
Его нужно срочно продавать. С такой игрой Глушенкова у Клаудиньо мотивация будет ниже плинтуса
Capral
Capral
вчера в 11:09
Мои соболезнования Зениту.
😭😭😭
nubom
nubom
вчера в 10:50
Самое время отдать его в аренду Спартаку...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:42
Южноамериканские хитрецы хотят на халяву получить бегунка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:34
Лохматый симулянт ещё попьет кровушки у Семака и Газпрома
lotsman
lotsman
вчера в 10:32
Зенит не усложняет, усложняются финансовые проблемы, связанные с санкциями.
uvj5evd8ze37
uvj5evd8ze37
вчера в 10:32
Ну так если совсем по чуть-чуть добавлять, то естественно что переговоры двигаться и не будут.
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:27
Оставлять немотивированного игрока, который будет ныть весь сезон? Лучше отпустить на все 4 стороны
drug01
drug01
вчера в 10:24
Может для Зенита это будет лучше??
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