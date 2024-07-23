Переход Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва

Завершение сделки по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» затягивается из-за финансовых разногласий. Игрок в очередной раз согласовал условия личного контракта с «красно-чёрными». Совет директоров «Фламенго» настаивает на его приобретении.
Но в руководстве бразильского клуба думают, что трансфер не состоится. Во «Фламенго» считают, что «Зенит» намерено усложняет переговоры, так как не хочет продавать игрока. Зимой бразильцы предлагали за Клаудиньо 15 миллионов евро, сейчас около 16 миллионов евро.
Напомним, 27-летний атакующий полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с августа 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Клаудиньо провёл 43 игры, забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.
после них Барриос еще раз попробует перейти в Ноттингем.
спасибо им всем за классную игру и титулы.
также этим игрокам не нравятся "угрозы и приказы"(с), поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков.
потеря Клаудиньо скоро забудем.
а вот Вендел лучший и ключевой игрок Зенита.
и голы Глущенкова с его передач.
вот и посмотрим, как без него будет Глущенков и Зенит.
после них Барриос еще раз попробует перейти в Ноттингем.
спасибо им всем за классную игру и титулы.
также этим игрокам не нравятся "угрозы и приказы"(с), поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков.
потеря Клаудиньо скоро забудем.
а вот Вендел лучший и ключевой игрок Зенита.
и голы Глущенкова с его передач.
вот и посмотрим, как без него будет Глущенков и Зенит.