Президент «Ливерпуля» надеется провести матч Премьер-Лиги в США

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сегодня, 17:17

Президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил провести матч АПЛ в США . Вернер является основателем американской компании Fenway Sports Group, которая владеет «красными».

Я надеюсь однажды провести поединок АПЛ в Нью-Йорке. У меня даже есть безумная идея: настанет день, когда мы сыграем одну встречу в Токио, одну игру через несколько часов в Лос-Анджелесе, еще одну несколькими часами позже в Рио-де-Жанейро, и еще одну несколькими часами позже в Эр-Рияде. Превратить это в день ​​футбола и празднования АПЛ .

Вернер также высказался о сложностях, с которыми столкнутся болельщики, если игра пройдет не в Англии.