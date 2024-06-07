Президент «Ливерпуля» надеется провести матч Премьер-Лиги в США

Президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил провести матч АПЛ в США. Вернер является основателем американской компании Fenway Sports Group, которая владеет «красными».
Я надеюсь однажды провести поединок АПЛ в Нью-Йорке.
У меня даже есть безумная идея: настанет день, когда мы сыграем одну встречу в Токио, одну игру через несколько часов в Лос-Анджелесе, еще одну несколькими часами позже в Рио-де-Жанейро, и еще одну несколькими часами позже в Эр-Рияде. Превратить это в день футбола и празднования АПЛ.
Вернер также высказался о сложностях, с которыми столкнутся болельщики, если игра пройдет не в Англии.
Попробуем найти способ предложить фанатам довольно недорогой переезд и проживание. Если «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингемом», мы поддержим фанатов, которые приедут в Нью-Йорк. Давайте сделаем это интересным и для болельщиков.
где решающее слово за старшим по статусу и должности.
конечно, такие решения не принимаются единолично без обсуждений и консультаций с теми спецами, в чьей зоне ответственности то или иное решение.
но...рано или поздно, а мечта Тома Вернера сбудется.
где решающее слово за старшим по статусу и должности.
конечно, такие решения не принимаются единолично без обсуждений и консультаций с теми спецами, в чьей зоне ответственности то или иное решение.
но...рано или поздно, а мечта Тома Вернера сбудется.