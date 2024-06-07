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Президент «Ливерпуля» надеется провести матч Премьер-Лиги в США

сегодня, 17:17

Президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил провести матч АПЛ в США. Вернер является основателем американской компании Fenway Sports Group, которая владеет «красными».

Я надеюсь однажды провести поединок АПЛ в Нью-Йорке.

У меня даже есть безумная идея: настанет день, когда мы сыграем одну встречу в Токио, одну игру через несколько часов в Лос-Анджелесе, еще одну несколькими часами позже в Рио-де-Жанейро, и еще одну несколькими часами позже в Эр-Рияде. Превратить это в день ​​футбола и празднования АПЛ.

Вернер также высказался о сложностях, с которыми столкнутся болельщики, если игра пройдет не в Англии.

Попробуем найти способ предложить фанатам довольно недорогой переезд и проживание. Если «Ливерпуль» сыграет с «Ноттингемом», мы поддержим фанатов, которые приедут в Нью-Йорк. Давайте сделаем это интересным и для болельщиков.

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Все комментарии
ucvrt34qw8q6
ucvrt34qw8q6
сегодня в 18:31
Умным президентом его не назову
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 18:03
Если проводить такой матч один раз из 38 туров, то может и неплохо. Но резкая смена часовых поясов в сочетании с тренировками , это большой удар по здоровью
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:00
ФСГ, как и любая корпорация, устроена по иерархическому принципу,
где решающее слово за старшим по статусу и должности.
конечно, такие решения не принимаются единолично без обсуждений и консультаций с теми спецами, в чьей зоне ответственности то или иное решение.
но...рано или поздно, а мечта Тома Вернера сбудется.
Матвей Симонов
Матвей Симонов
сегодня в 17:24
А футболисты такую нагрузку выдержат?
Гость
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