Филин сравнил футбол в России и Бельгии

Защитник «Химок» сравнил уровень чемпионатов России и Бельгии. Ранее игрок выступал за «Эйпен».

Уровень футбола в России и Бельгии разный. Я бы точно сказал, что он другой. В Бельгии более атакующий футбол, открытый. Мне кажется, Бельгия по уровню немножко выше российского футбола.

Надеюсь, еще вернусь в Европу. Хочется повыше, конечно. Я поехал туда в нижнюю команду – там тяжело играть. Хочется все равно здесь в классе вырасти и поехать дальше играть в команду уровнем повыше.