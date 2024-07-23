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Филин сравнил футбол в России и Бельгии

вчера, 10:17

Защитник «Химок» Александр Филин сравнил уровень чемпионатов России и Бельгии. Ранее игрок выступал за «Эйпен».

Уровень футбола в России и Бельгии разный. Я бы точно сказал, что он другой. В Бельгии более атакующий футбол, открытый. Мне кажется, Бельгия по уровню немножко выше российского футбола.

Надеюсь, еще вернусь в Европу. Хочется повыше, конечно. Я поехал туда в нижнюю команду – там тяжело играть. Хочется все равно здесь в классе вырасти и поехать дальше играть в команду уровнем повыше.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 16:38, ред.
"Бельгия по уровню немножко выше российского футбола", при это в классе он хочет вырасти здесь в Химках...логикой чел не обременен
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 11:07
дзюбиньо и в 35 получше рональдиньо уже почти готов играть в барселоне, еще в РПЛ пару лет отбегает - и покорять лигу чемпионов поедет
так что все впереди
adekvat
adekvat
вчера в 10:49
Да после Химок и в Реал не проблема попасть.
d4rt665wbvqz
d4rt665wbvqz
вчера в 10:34
Из Химок вряд ли высоко поднимется...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:30
Да конечно ещё поедешь, ведь молодой и перспективный, Всего-то 28 лет!))
Гость
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