Диаби — игрок «Аль-Иттихада»

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сегодня, 00:28

Полузащитник перешёл из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад».

Клуб из Джидды презентовал трансфер игрока видео с летящим самолётом, на котором было изображено название клуба, его логотип, а также фамилия и имя футболиста. О сроках соглашения не сообщается.