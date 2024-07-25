Диаби — игрок «Аль-Иттихада»

Полузащитник Мусса Диаби перешёл из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад».
Клуб из Джидды презентовал трансфер игрока видео с летящим самолётом, на котором было изображено название клуба, его логотип, а также фамилия и имя футболиста. О сроках соглашения не сообщается.
Хотя скорость сумасшедшая у него и шороху мог дать в Европе
Хотя скорость сумасшедшая у него и шороху мог дать в Европе
25 годиков...
Ещё успеет и в Европе побегать...
А пока он вспомнил за какой клуб болел "с детства" и решил лично засвидетельствовать свое почтение...)
25 годиков...
Ещё успеет и в Европе побегать...
А пока он вспомнил за какой клуб болел "с детства" и решил лично засвидетельствовать свое почтение...)