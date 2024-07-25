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Диаби — игрок «Аль-Иттихада»

сегодня, 00:28

Полузащитник Мусса Диаби перешёл из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад».

Клуб из Джидды презентовал трансфер игрока видео с летящим самолётом, на котором было изображено название клуба, его логотип, а также фамилия и имя футболиста. О сроках соглашения не сообщается.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 07:40
Деньги зарабатывать ни когда не поздно, виллу и яхту присмотрел, а денег не хватает.
y9nu79wkmbp4
y9nu79wkmbp4
сегодня в 07:17
Переход полузащитника Муссы Диаби из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад» стал интересным событием в мире футбола. Его представление демонстрирует амбиции и стремление «Аль-Иттихада» привлечь внимание к своему новому приобретению.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:16
Мусса по-видимому разочаровался в футболе раз на заработки поехал
Хотя скорость сумасшедшая у него и шороху мог дать в Европе
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:43
Интересно какой суммой его в этом возрасте заманили....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:16
Рановато конечно он рванул за денюшкой
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:31
Слишком рано он ушел в СА на заработки. Обычно в 30+ уходят из европы в Аравию, а тут молодой еще. Наверное, предложили слишком много, чтобы отказаться
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:31
Молод...)
25 годиков...
Ещё успеет и в Европе побегать...
А пока он вспомнил за какой клуб болел "с детства" и решил лично засвидетельствовать свое почтение...)
Гость
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