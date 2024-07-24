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«Барселона» оформила переход нападающего «Жироны»

вчера, 22:35

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Жироны» Пау Виктора.

Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. В прошлом сезоне футболист выступал за вторую команду «сине-гранатовых».

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Все комментарии
cuezw5kr2c6e
cuezw5kr2c6e
сегодня в 05:11
Взяли, и ослабили конкурента.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:08
Это игрок на перспективу. В основе он играть не будет. Ждем трансфера Нико. Вроде как Барса немного уладила свои финансовые трудности и может себе его позволить тем более сам игрок хочет в Барсу. Это будет реальное усиление команды.
Sкрудж
Sкрудж ответ wbsx4u2gfuhv (раскрыть)
вчера в 23:42
Хотят Нико , это не дёшево . Да если честно , Довбик и не подошёл бы Барсе. Но сезон Довбик сыграл по результату лучше всяких похвал - в дебютный сезон стал лучшим бомбардиром и стал лучшим по гол плюс пас.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:28
украинец в Атлетико переходит.
кажется, Симеоне начал новую масштабную перестройку первой мадридской команды.
ну а Барса просто возвращает своих воспитанников.
стараются ослабить конкурента))) уже есть минус пять лидеров, и это перед ЛЧ
wbsx4u2gfuhv
wbsx4u2gfuhv
вчера в 22:39
А на Довбика денег не хватило
Гость
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