«Барселона» оформила переход нападающего «Жироны»

«Барселона» объявила о переходе нападающего «Жироны» Пау Виктора.
Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. В прошлом сезоне футболист выступал за вторую команду «сине-гранатовых».
«Барселона» объявила о переходе нападающего «Жироны» Пау Виктора.
Игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года. В прошлом сезоне футболист выступал за вторую команду «сине-гранатовых».
кажется, Симеоне начал новую масштабную перестройку первой мадридской команды.
ну а Барса просто возвращает своих воспитанников.
стараются ослабить конкурента))) уже есть минус пять лидеров, и это перед ЛЧ
кажется, Симеоне начал новую масштабную перестройку первой мадридской команды.
ну а Барса просто возвращает своих воспитанников.
стараются ослабить конкурента))) уже есть минус пять лидеров, и это перед ЛЧ