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«Аякс» переиграл «Войводину» в матче Лиги Европы

вчера, 23:39
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 0Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)ВойводинаМатч завершен

«Аякс» обыграл «Войводину» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (1:0).

Гол забил Бранко ван ден Бумен на 86-й минуте.

Ответная игра состоится 1 августа.

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Все комментарии
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Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:07
Аякс не убедил в своей силе
9xkssd48rpfa
9xkssd48rpfa
сегодня в 06:49
Матч между «Аяксом» и «Войводиной» был напряжённым, но «Аякс» сумел одержать победу благодаря единственному голу.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:31
результат ожидаемый но думал что Аякс больше забьет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 05:54
Да...
А ведь было время, когда голландцы громили всех в Европе... Даже не знаю что сейчас в головах братьев Де Бур, Литманена, Клюйверта, Овермарса, Блинда ...,...., твориться. (facepalm).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:37
Как то со скрипом победили, хотя класс хозяев в разы превосходит гостей...
agj6fr4vtyn4
agj6fr4vtyn4
сегодня в 05:05
Чуть-чуть воеводы не дотерпели
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:10
Что-то слабо Аякс сыграл. Аякс уже не тот, раньше они бы разгромили сербов, а сейчас даже с таким соперником испытывают трудности. Далеко в ЛЕ они не пройдут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:42
Еле еле смогли одолеть .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:54
Тяжело им будет думаю в ответном матче
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:31
Скромная победа Аякса - в ответном матче в гостях будет не просто...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:44
непростой матч с крепким соперником...
и очень важная победа Аякса
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