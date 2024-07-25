«Аякс» переиграл «Войводину» в матче Лиги Европы

«Аякс» обыграл «Войводину» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (1:0).
Гол забил Бранко ван ден Бумен на 86-й минуте.
Ответная игра состоится 1 августа.
«Аякс» обыграл «Войводину» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (1:0).
Гол забил Бранко ван ден Бумен на 86-й минуте.
Ответная игра состоится 1 августа.
А ведь было время, когда голландцы громили всех в Европе... Даже не знаю что сейчас в головах братьев Де Бур, Литманена, Клюйверта, Овермарса, Блинда ...,...., твориться. (facepalm).
А ведь было время, когда голландцы громили всех в Европе... Даже не знаю что сейчас в головах братьев Де Бур, Литманена, Клюйверта, Овермарса, Блинда ...,...., твориться. (facepalm).
и очень важная победа Аякса
и очень важная победа Аякса