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«Бавария» забила 14 мячей в ворота любительского клуба

вчера, 22:13

«Бавария» одержала победу над командой «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче (14:1).

В составе мюнхенского клуба дублями отметились Адин Лицина и Нестори Иранкунда, хет-триком — Матис Тель, также голы забили Нуссаир Мазрауи, Рафаэл Геррейру, Арион Ибрагимович, Саша Боэ, Мудасер Садат, Джонатан Йеснсен и Ноэль Асеко. В составе «Роттах-Эгерна» единственным мячом отличился Тобиас Шлихтнер.

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Бавария
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:04
Фигня. Лацио недавно Ауронцо 23 гола забил )
5w9wecugp6b6
5w9wecugp6b6
сегодня в 05:12
Такой футбол никому не нужен.
8nxttzmn853x
8nxttzmn853x
сегодня в 04:45
Поиздевались над младшими
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:15
Мну мечтал о товарняке Баварии с Байером...)
Говорят у них новое слабительное есть, (с ромашкой) для претендентов на первое место...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:35
Роттах - получил трах - тарах - тах - тах...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:32
Нечего так потренировались))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:27
Бавария какие то монстры против любителей
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:19
Ибрагимович даже забивает))
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