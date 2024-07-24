«Бавария» забила 14 мячей в ворота любительского клуба

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вчера, 22:13

«Бавария» одержала победу над командой «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче (14:1).

В составе мюнхенского клуба дублями отметились Адин Лицина и Нестори Иранкунда, хет-триком — Матис Тель, также голы забили Нуссаир Мазрауи, Рафаэл Геррейру, Арион Ибрагимович, Саша Боэ, Мудасер Садат, Джонатан Йеснсен и Ноэль Асеко. В составе «Роттах-Эгерна» единственным мячом отличился Тобиас Шлихтнер.