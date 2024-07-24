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Узбекистан проиграл Испании в матче Олимпиады. Шомуродов забил гол

вчера, 19:22
Узбекистан (до 23)Логотип футбольный клуб Узбекистан (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Испания (до 23)Испания (до 23)Матч завершен

Сборная Узбекистана уступила команде Испании в матче 1-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (1:2).

На 29-й минуте Марк Пубиль вывел испанскую команду вперёд. Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов на 45+3-й сравнял счёт, реализовав пенальти. Этот гол стал первым в истории для национальной команды на Олимпийских играх. На 59-й Серхио Гомес не забил с одиннадцатиметрового, а на 62-й отметился победным для испанцев мячом.

В следующем туре Узбекистан сыграет с Египтом, а Испания встретится с Доминиканской Республикой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:27
ну, в грязь лицом не ударили !
azkan
azkan
сегодня в 08:54
Наши играли с настроением, задором, без боязни. А испанцы грубо и мерзковато. И какие то недоиспацы были.
Отмечу Файзуллаева и вратаря Нематова. Шома не в форме, по раньше надо было менять его. Да и сыгранности с этим составом у него мало.
А вообще ничья была бы справедливой, чуть удачи не хватило.
Теперь будет сложнее. Вчера смотрел на этих двухметровых доминиканцев и египтян. Нужно будет побеждать каждого, для 100% выхода. Сложно будет, но верим и надеемся!
a-league
a-league
вчера в 21:32, ред.
Дядько с пацанами U23 побегал ))
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:19
На другом ресурсе у Вас даже 10 ударов
drug01
drug01
вчера в 20:15
Испания на много сильнее и опытнее
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:08
Ну что, вполне достойный матч выдали земляки. Да, были в матче временные отрезки, когда испанцы вдавливали наших парней в штрафную, но ненадолго, а в концовке узбеки даже прижали испанцев, но увы, мастерства маловато пока....
Наш вратарь даже пенальти отразил по ходу матча ( по типу "нога Акинфеева")) )
Capral
Capral
вчера в 19:54
Сегодня в немецкой печати статья появилась, намекающая на то, что у испанцев, в составе больше трех игроков, превышающих допустимый возраст... Не знаю, еще полностью не читал, посмотрел заглавие и подумал- а если, а вдруг???
Capral
Capral
вчера в 19:51
Интересно, кто-то из испанцев не играл рукой в своей штрафной? Тенденция, однако...
Узбекистану не переживать- своё еще наверстают!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:43
Следующие соперники у Шамуродова и К будут рангом пониже так что шансы выйти в плей-офф остаются))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:32
Это все-таки Испания, так что все предсказуемо
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