Узбекистан проиграл Испании в матче Олимпиады. Шомуродов забил гол

Сборная Узбекистана уступила команде Испании в матче 1-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (1:2).
На 29-й минуте Марк Пубиль вывел испанскую команду вперёд. Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов на 45+3-й сравнял счёт, реализовав пенальти. Этот гол стал первым в истории для национальной команды на Олимпийских играх. На 59-й Серхио Гомес не забил с одиннадцатиметрового, а на 62-й отметился победным для испанцев мячом.
В следующем туре Узбекистан сыграет с Египтом, а Испания встретится с Доминиканской Республикой.
Отмечу Файзуллаева и вратаря Нематова. Шома не в форме, по раньше надо было менять его. Да и сыгранности с этим составом у него мало.
А вообще ничья была бы справедливой, чуть удачи не хватило.
Теперь будет сложнее. Вчера смотрел на этих двухметровых доминиканцев и египтян. Нужно будет побеждать каждого, для 100% выхода. Сложно будет, но верим и надеемся!
Отмечу Файзуллаева и вратаря Нематова. Шома не в форме, по раньше надо было менять его. Да и сыгранности с этим составом у него мало.
А вообще ничья была бы справедливой, чуть удачи не хватило.
Теперь будет сложнее. Вчера смотрел на этих двухметровых доминиканцев и египтян. Нужно будет побеждать каждого, для 100% выхода. Сложно будет, но верим и надеемся!
Наш вратарь даже пенальти отразил по ходу матча ( по типу "нога Акинфеева")) )
Наш вратарь даже пенальти отразил по ходу матча ( по типу "нога Акинфеева")) )
Узбекистану не переживать- своё еще наверстают!!!
Узбекистану не переживать- своё еще наверстают!!!