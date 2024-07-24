Узбекистан проиграл Испании в матче Олимпиады. Шомуродов забил гол

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вчера, 19:22

Сборная Узбекистана уступила команде Испании в матче 1-го тура группового этапа Олимпиады-2024 (1:2).

На 29-й минуте Марк Пубиль вывел испанскую команду вперёд. Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов на 45+3-й сравнял счёт, реализовав пенальти. Этот гол стал первым в истории для национальной команды на Олимпийских играх. На 59-й Серхио Гомес не забил с одиннадцатиметрового, а на 62-й отметился победным для испанцев мячом.

В следующем туре Узбекистан сыграет с Египтом, а Испания встретится с Доминиканской Республикой.