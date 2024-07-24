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Аргентина уступила Марокко на Олимпиаде. Матч доиграли спустя два часа

вчера, 20:16
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)Марокко (олимп.)Матч завершен

Сборная Аргентины уступила команде Марокко в матче 1-го тура Олимпиады-2024 (1:2).

На 45+2-й минуте Софьян Раими вывел марокканцев вперёд, а на 51-й он забил пенальти. Джулиано Симеоне на 68-й сократил отставание южноамериканцев.

На 90+16-й Кристиан Медина сравнял счёт. Изначально сообщалось, что игра завершилась со счётом 2:2, но в итоге оказалось, что футболистов увели в раздевалки, а встречу приостановили из-за поведения болельщиков марокканской сборной и необходимости проверить гол с помощью VAR. Поединок доиграли спустя два часа, а гол Медины в итоге был отменён.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:06
ВАР победил, так бывает !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:59
Самая долгая проверка ВАР в истории)
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:36
аргентина - сборная позора
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:33
Не знаю, что там случилось, но не исключаю, что французы будут мстить аргентинцам. Как организаторы вполне на это способны.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:06
Олимпиада превращается в бардак!
Capral
Capral
вчера в 21:10
Л.И.Яшин лично ездил в Цюрих добиваться переигровки. При этом, главным обвинением руководства Динамо было не выбегание пьяных шотландских наркоманов на поле, а именно то, что Й.Сабо- игрок Динамо, пострадал физически, после того, как его ударили бутылкой по голове.

Более того, как рассказывал мне, наш замечательный ветеран, один из участников того матча и автор одного из мячей в ворота Г/Р А.Ф.Маховиков, у шотландцев, в течении всей игры шла пена изо рта, и они гоняли как заведенные!!! Ну а поскольку, в то время на допинг не проверяли, поэтому, всё так и осталось безнаказанным...
баск
баск
вчера в 20:59
Вот где были эти судейки в 72 году, когда московское Динамо играло первый
в истории советского футбола финал Кубка кубков с Рейнджерсом на НоуКамп?)))

Ситуация была другая по сути, но сходная по форме..
Из-за шотландских болельщиков, сотнями выбежавших на поле после второго гола Динамо на 86' и отказавшихся уходить (сил полиции для их разгона
не хватило), судьи приняли решение завершить матч..

Наши потом подавали протест, и УЕФА одно время даже склонялась
к назначению переигровки, но недосклонялась и приняла соломоново решение- результат оставить в силе (2:3), а рейнжерсов дисквалифицировать из ЕК, на два года, кажется..
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:55
Спасибо за ответ! Видимо там было жарко)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:46
Узбекистан - Испания: 8 минут добавленного времени
Гвинея - Новая Зеландия: 11 минут добавленного времени
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:45
разборки между аргентинцами и французами продолжатся еще долго долго.
а если и на олимпиаде будет финал аргентина-франция?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:45
16 минут добавлено к основному времени 🤦🏽‍♂️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:39
реал бы ничего не выиграл вообще с такими правилами)))
если честно, я такое впервые вижу...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:38
Когда аргентинцы забили второй на поле выбежали разгневанные фанаты соперника. Судья увёл команды в под трибунное помещение. Гол нуждался в проверке. Спустя какое то время болельщиков вывели, игру возобновили, но VAR гол отменил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Судьи на VAR за эти 2 часа ну очень хорошо подумали...)
234s4dxrjdfw
234s4dxrjdfw
вчера в 20:28
Странно что восторжествовала справедливость,удивительно!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:27
Марокко оно и Европе Марокко.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:27
Что-то я вообще запутался...Было же 2:2 и гол на 100 какой-то минуте...
Армани
Армани
вчера в 20:23
Ачешуеть!!!)))
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