Аргентина уступила Марокко на Олимпиаде. Матч доиграли спустя два часа

Сборная Аргентины уступила команде Марокко в матче 1-го тура Олимпиады-2024 (1:2).
На 45+2-й минуте Софьян Раими вывел марокканцев вперёд, а на 51-й он забил пенальти. Джулиано Симеоне на 68-й сократил отставание южноамериканцев.
На 90+16-й Кристиан Медина сравнял счёт. Изначально сообщалось, что игра завершилась со счётом 2:2, но в итоге оказалось, что футболистов увели в раздевалки, а встречу приостановили из-за поведения болельщиков марокканской сборной и необходимости проверить гол с помощью VAR. Поединок доиграли спустя два часа, а гол Медины в итоге был отменён.
в истории советского футбола финал Кубка кубков с Рейнджерсом на НоуКамп?)))
Ситуация была другая по сути, но сходная по форме..
Из-за шотландских болельщиков, сотнями выбежавших на поле после второго гола Динамо на 86' и отказавшихся уходить (сил полиции для их разгона
не хватило), судьи приняли решение завершить матч..
Наши потом подавали протест, и УЕФА одно время даже склонялась
к назначению переигровки, но недосклонялась и приняла соломоново решение- результат оставить в силе (2:3), а рейнжерсов дисквалифицировать из ЕК, на два года, кажется..
в истории советского футбола финал Кубка кубков с Рейнджерсом на НоуКамп?)))
Ситуация была другая по сути, но сходная по форме..
Из-за шотландских болельщиков, сотнями выбежавших на поле после второго гола Динамо на 86' и отказавшихся уходить (сил полиции для их разгона
не хватило), судьи приняли решение завершить матч..
Наши потом подавали протест, и УЕФА одно время даже склонялась
к назначению переигровки, но недосклонялась и приняла соломоново решение- результат оставить в силе (2:3), а рейнжерсов дисквалифицировать из ЕК, на два года, кажется..
Более того, как рассказывал мне, наш замечательный ветеран, один из участников того матча и автор одного из мячей в ворота Г/Р А.Ф.Маховиков, у шотландцев, в течении всей игры шла пена изо рта, и они гоняли как заведенные!!! Ну а поскольку, в то время на допинг не проверяли, поэтому, всё так и осталось безнаказанным...
Более того, как рассказывал мне, наш замечательный ветеран, один из участников того матча и автор одного из мячей в ворота Г/Р А.Ф.Маховиков, у шотландцев, в течении всей игры шла пена изо рта, и они гоняли как заведенные!!! Ну а поскольку, в то время на допинг не проверяли, поэтому, всё так и осталось безнаказанным...