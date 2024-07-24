Аргентина уступила Марокко на Олимпиаде. Матч доиграли спустя два часа

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вчера, 20:16

Сборная Аргентины уступила команде Марокко в матче 1-го тура Олимпиады-2024 (1:2).

На 45+2-й минуте Софьян Раими вывел марокканцев вперёд, а на 51-й он забил пенальти. Джулиано Симеоне на 68-й сократил отставание южноамериканцев.