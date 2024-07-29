Стало известно, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов за мужские соревнования по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24.
Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учёта очков за сезон-2024/25 (18,299 балла). Это означает участие одной команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, одной — в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а также двух — во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
С 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены УЕФА и ФИФА от международных турниров под своей эгидой.
получаем баллы больше тех клубов, которые играют и потеют.
грустно, но это полет...в пропасть.
мне кажется, что когда вернемся в еврокубки, у России будет 0,000.
вот с этого Зенит и начнет.
п.с.
не "когда", а "если"...
получаем баллы больше тех клубов, которые играют и потеют.
грустно, но это полет...в пропасть.
мне кажется, что когда вернемся в еврокубки, у России будет 0,000.
вот с этого Зенит и начнет.
п.с.
не "когда", а "если"...