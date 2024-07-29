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Стало известно, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов

вчера, 18:37

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов за мужские соревнования по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учёта очков за сезон-2024/25 (18,299 балла). Это означает участие одной команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, одной — в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а также двух — во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

С 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены УЕФА и ФИФА от международных турниров под своей эгидой.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:48
Сдаётся мне, что, что если бы не отстранили, то были бы где-нибудь в районе 30-ти.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:27
Опять морковкой покрутили ослам...
Tex
Tex ответ c6amk28hvpfz (раскрыть)
вчера в 21:22
А в РФ спорт вне политики? Если спортсмен свободно выскажет свою позицию отличную от государственной - его не загнобят?
c6amk28hvpfz
c6amk28hvpfz
вчера в 20:41
Подачка от УЕФА, вроде как спорт вне политики
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
удивительная деочконизация)))))
получаем баллы больше тех клубов, которые играют и потеют.
грустно, но это полет...в пропасть.
мне кажется, что когда вернемся в еврокубки, у России будет 0,000.
вот с этого Зенит и начнет.
п.с.
не "когда", а "если"...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:42
И на фига на эти кюлы?
Храневец
Храневец ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:29
Не так страшно ,что мы в этой заднице находимся .Страшно то ,что мы в этой заднице обустраиваемся !!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:56
Какие коэффициенты если Россию не допускают до международных игр.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:55
Даа, надолго мы в этой заднице задержимся...
drug01
drug01
вчера в 18:45
Вобщем душат как могут!
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