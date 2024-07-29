Стало известно, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов

1722267476

вчера, 18:37

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов за мужские соревнования по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс-службу УЕФА .

В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА , принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/25 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Россия занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА без учёта очков за сезон-2024/25 (18,299 балла). Это означает участие одной команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, одной — в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а также двух — во втором квалификационном раунде Лиги конференций.