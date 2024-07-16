Чеферин может остаться на посту главы УЕФА после 2027 года

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вчера, 08:33

может продолжить работать в качестве президента УЕФА после 2027 года.

В феврале функционер объявил, что не будет баллотироваться в 2027-м. Сообщается, что УЕФА на данный момент не нашёл подходящего преемника, организация постарается убедить Чеферина остаться на своём посту. Отмечается, что около 20 стран-членов УЕФА поддерживают эту идею, в числе таковых Словения, Хорватия, Черногория, Албания, Турция, Греция, Сан-Марино, Андорра и Фарерские острова.

Вышеназванные страны считают, что Чеферин смог защитить их интересы на фоне финансовой мощи крупных европейских футбольных держав посредством реформы Лиги чемпионов, создания Лиги конференций и внедрения новой модели распределения доходов.