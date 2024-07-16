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Чеферин может остаться на посту главы УЕФА после 2027 года

вчера, 08:33

Александер Чеферин может продолжить работать в качестве президента УЕФА после 2027 года.

В феврале функционер объявил, что не будет баллотироваться в 2027-м. Сообщается, что УЕФА на данный момент не нашёл подходящего преемника, организация постарается убедить Чеферина остаться на своём посту. Отмечается, что около 20 стран-членов УЕФА поддерживают эту идею, в числе таковых Словения, Хорватия, Черногория, Албания, Турция, Греция, Сан-Марино, Андорра и Фарерские острова.

Вышеназванные страны считают, что Чеферин смог защитить их интересы на фоне финансовой мощи крупных европейских футбольных держав посредством реформы Лиги чемпионов, создания Лиги конференций и внедрения новой модели распределения доходов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:23
он теперь будет всегда
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:33
Присосался к кормушке как клещ, не оттащишь!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:15
именно он убил футбол
j9qy8ud57rfs
j9qy8ud57rfs
вчера в 09:51
Значит Славка Винчич будет до талого все финалы судить
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18
Чефир получается незаменимый
bcs2s8bwe594
bcs2s8bwe594
вчера в 09:03
Значит нас ждёт ещё какие-то реформы
Гость
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