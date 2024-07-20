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УЕФА оценит поведение Родри и Мораты во время празднования победы на Евро

вчера, 08:27

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента организации игроками сборной Испании Родри и Альваро Моратой в контексте поведения во время празднования победы на чемпионате Европы 15 июля в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Родри, а также, предположительно, Мората скандировали кричалку, в которой Гибралтар называется испанской территорией.

Испания в финале Евро-2024 обыграла Англию со счётом 2:1.

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Все комментарии
95krqsdrnq68
95krqsdrnq68
вчера в 10:39
Мората вечно куда-нибудь встрянет и обязательно найдет себе приключений на филейную часть, прям как по Михалычу из "Жмурок"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:53, ред.
..., Ю-Питер...!

P.S. Надо было и Энцо про Фолкленды ченить спеть..., тогда негры из Вестминстера были бы более активны в борьбе с аргентинским "расизмом".)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:41
Они просто пели Гибралтар - Лабрадор...!)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:22
Это ерунда по сравнению с "убей серба".
Ничего страшного им не грозит, даже не пожурят.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:18
Они слишком тупые, чтобы самим додуматься до такого
z6pv3kmvyag4
z6pv3kmvyag4
вчера в 09:15
Всё сойдёт с рук, у них же демократия
9s3w6sbzjk52
9s3w6sbzjk52
вчера в 08:38
В них просто бурлили гены испанских конкистадоров
Гость
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