УЕФА оценит поведение Родри и Мораты во время празднования победы на Евро

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента организации игроками сборной Испании Родри и Альваро Моратой в контексте поведения во время празднования победы на чемпионате Европы 15 июля в Мадриде.
Ранее сообщалось, что Родри, а также, предположительно, Мората скандировали кричалку, в которой Гибралтар называется испанской территорией.
Испания в финале Евро-2024 обыграла Англию со счётом 2:1.
https://youtu.be/GR4be3Jx8Nk
P.S. Надо было и Энцо про Фолкленды ченить спеть..., тогда негры из Вестминстера были бы более активны в борьбе с аргентинским "расизмом".)
P.S. Надо было и Энцо про Фолкленды ченить спеть..., тогда негры из Вестминстера были бы более активны в борьбе с аргентинским "расизмом".)
Ничего страшного им не грозит, даже не пожурят.
Ничего страшного им не грозит, даже не пожурят.