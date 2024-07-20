УЕФА оценит поведение Родри и Мораты во время празднования победы на Евро

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вчера, 08:27

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента организации игроками сборной Испании и в контексте поведения во время празднования победы на чемпионате Европы 15 июля в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Родри, а также, предположительно, Мората скандировали кричалку, в которой Гибралтар называется испанской территорией.

Испания в финале Евро-2024 обыграла Англию со счётом 2:1.