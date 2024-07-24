УЕФА оштрафовал 7 федераций по итогам Евро-2024

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вчера, 20:59

УЕФА оштрафовал федерации футбола Албании, Венгрии, Австрии, Словении, Румынии, Хорватии и Сербии по итогам чемпионата Европы 2024 года за расистское/дискриминационное поведение болельщиков.

Албанская, венгерская, словенская и сербская федерации оштрафованы на 30 тысяч евро. Австрийский футбольный союз получил штраф в размере 20 тысяч, Федерация футбола Румынии — 40 тысяч, Хорватский футбольный союз — 50 тысяч.