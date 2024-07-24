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УЕФА оштрафовал 7 федераций по итогам Евро-2024

вчера, 20:59

УЕФА оштрафовал федерации футбола Албании, Венгрии, Австрии, Словении, Румынии, Хорватии и Сербии по итогам чемпионата Европы 2024 года за расистское/дискриминационное поведение болельщиков.

Албанская, венгерская, словенская и сербская федерации оштрафованы на 30 тысяч евро. Австрийский футбольный союз получил штраф в размере 20 тысяч, Федерация футбола Румынии — 40 тысяч, Хорватский футбольный союз — 50 тысяч.

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Все комментарии
j5e695frgct4
j5e695frgct4
вчера в 21:48
Взялись за порядки на футболе! Но это дальше будет делать сложнее....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:25
еще Морате и Родри за ущерб репутации футбола
платит штрафы.
вот так и решился вопрос с Золотым мячом Родри.
п.с.
Ямаля не упомянули.
видимо посчитали его ребенком, который попал под дурное влияние старших хулиганов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:02
Одни расисты вокруг... Лучше бы Саутгейта оштрафовали за антифутбол
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:01
Это , что бы не считали этот Евро таким уж скучным...)
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