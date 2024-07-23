Соболев отстранён от тренировок с первой командой «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что нападающий команды Александр Соболев отстранён от тренировок с основным составом.
По решению клуба Александр Соболев отстранён от тренировок с первой командой.
В матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) форвард провёл на поле 67 минут.
По вине тренера проигран матч в Оренбурге, и сам же, этот тренер, сейчас убирает главного форварда команды!!! И это при том, что замены Соболю нет на сегодня. У меня нет слов. Мало того, что делает из команды бронепоезд, а не футбольную команду, так он еще и порядки свои устанавливает. Пару дней в команде, а сколько пафоса и гонора...
По вине тренера проигран матч в Оренбурге, и сам же, этот тренер, сейчас убирает главного форварда команды!!! И это при том, что замены Соболю нет на сегодня. У меня нет слов. Мало того, что делает из команды бронепоезд, а не футбольную команду, так он еще и порядки свои устанавливает. Пару дней в команде, а сколько пафоса и гонора...
Именно так. Характеры у все разные и если тренер знаком с азами психологии, он должен был найти подход к парню, причем с первого дня пребывания в команде. Общаться надо уметь не только с командой в полном составе, но и с каждым в отдельности. Характер у него ( Соболева) непростой, значит тем более индивидуальный подход нужен. А рубить с плеча - последнее дело.
Именно так. Характеры у все разные и если тренер знаком с азами психологии, он должен был найти подход к парню, причем с первого дня пребывания в команде. Общаться надо уметь не только с командой в полном составе, но и с каждым в отдельности. Характер у него ( Соболева) непростой, значит тем более индивидуальный подход нужен. А рубить с плеча - последнее дело.