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Соболев отстранён от тренировок с первой командой «Спартака»

вчера, 20:16

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что нападающий команды Александр Соболев отстранён от тренировок с основным составом.

По решению клуба Александр Соболев отстранён от тренировок с первой командой.

В матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) форвард провёл на поле 67 минут.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Привет, Володя!!!
Для начала надо признать, что не Соболев провалил матч, а Станкович, причем откровенно.

Я не знаю, кто такой Афанасьев, возможно он лицо заинтересованное и я не знаю, насколько, он здраво мыслит. Но, зато, я знаю другое - если в команде нет других нападающих, то Соболева не убирают из главной команды.

Даже, если решение убрать Соболева принадлежит не Станковичу, то у него, достаточно других, грубых ошибок...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:25
Спартак на дне уже 20 или больше лет, а винят каждый раз тренера
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:23
Что же вы Умярова никак не отстраните то, а?
war4ar
war4ar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:16
Профессионалы так себя не ведут , пока ты в команде должен отрабатывать контракт, от зарплаты они никогда не отказываются. Если это решения станковича , то все правильно решил , не хочешь играть - до свидания. Че с ними няньчиться что ли , или пусть тогда оповещение перед матчем делают: " уважаемые зрители, игроки сегодня не в настроении и без желания играть, не тратье свое время" .
505ldickadmin
505ldickadmin
сегодня в 09:11, ред.
Очень смешно, эксперт из Штутгарта всё пишет про Гершковича, Заварова и Беланова. Низкорослых нападающих, у которых не было таких габаритов как у Соболя, которые не играли роль столба. Соболя брали именно как бомбардира, каким он себя зарекомендовал в КС. И по началу всё было в Спартаке как и задумано, но дальше лишь сплошная деградация. Куча запоротых моментов. Бесполезные финты, ужасная обработка мяча.
Этот эксперт из Штутгарта и про Холланда пытался сказать, что нападающие не всегда забивают много. Но опять же не попал. Норвежец именно много и забивает, но только в матчах с аутсайдерами.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:03
Виктор, привет! Вот что пишет журналист Ю.Афанасьев:

ИСТОРИЯ С СОБОЛЕВЫМ – МИНУС РУКОВОДСТВУ

Очевидно, что Станкович не является решающей фигурой в принятии решения по Александру Соболеву. Серб – заложник ситуации. То есть фактически тренера уже поставили перед фактом в контексте построения игры через нового нападающего. На выходе же получается совсем комичная история: в товарищеском матче Соболев не попадает в состав, а в официальном является ключевой фигурой на поле, потому что просто нет других нападающих.

Мог ли тренер убрать нападающего в запас и выпустить Мелешина? Решение выглядит простым, но фактически умножит слухи и новости о Соболеве в несколько раз. Здесь опять больше вопросов к руководству. Вполне можно было бы пока оставить Александра вне состава до момента итогового решения. На официальном уровне первые лица не подтверждают «Зенит», но на выходе получаем худшую ситуацию из возможных: на поле выходит морально совсем не готовый футболист и проваливает матч, а давление растет на тренера. А решает ли он что-то по Соболеву? Вопрос без ответа.
505ldickadmin
505ldickadmin
сегодня в 09:03
Причём тут тренер? Опять эксперты из Штутгарта не в теме. Руководство приняло решение его отстранить, т.к. собираются с ним распрощаться.
505ldickadmin
505ldickadmin ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 08:56
Из какой на... академии??? У вас там ни... нет. Поэтому то Дзюба, то Глушенков, воспитанники Спартака.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 08:04
С утра не понял, когда прочитал...
Показалось,что Соболев отстранён от всего российского футбола.
Жаль,что показалось
112910415
112910415
сегодня в 06:20
от тренера очень многое зависит ...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
Только не увлекайся.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Олег не обижайся, но я уверен, что ты не видел матчей Заварова за киевское Динамо. В Заре, в Ростове- вероятно видел. Я же, видел его и в Заре и в Ростове, и помню его голы в ворота московского Динамо в 1979г., и в 1985 в Москве...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
Олег не читай википедию. Заваров не мог снабжать партнеров мячами, поскольку он был очень техничным игроком и часто передерживал мяч, когда шел в обводку, он был индивидуалист- как Газзаев. Да, он мог сыграть в пас, как это было в игре во Франции с Белановым, но больше- был нацелен на ворота соперника.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:34
А я тебя и не собираюсь переубеждать- это ты на меня наехал))) Ты его видел в Ростове, я его в Киеве, где он, по настоящему и раскрылся. Я читал киевские газеты, украинскую прессу, интервью с Заваровым, беседовал с болелами киевскими и общался с футболистами. Но если ты считаешь, что знаешь больше меня -тогда и не спрашивай.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Пошёл читать "Википедию"))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Ты меня не лови, не получится. Я родился в Киеве в 1956г., коренной киевлянин до 1993г., и кухню киевского Динамо знаю не по википедии))) Многих игроков киевского Динамо знаю лично...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
На лавке он сидел у Морозова в 1983. После возвращения Лобана в Киев, хотел уйти, но Лобан его удержал, и именно у него ,Заваров играл практически как нападающий, а в КК-86, он посуществу, играл в тандеме форвардов с Белановым. И кстате, Заваров, забил единственный гол Спартаку в 1984г., в Москве, где вы победили 3:1.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:07
На каком острие атаки он играл у Лобановского?
Первое время сидел на лавке а потом был распасовщиком...
Снабжал атаку киевлян - Блохина и Беланова и К"
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
Это слова из фильма- ушедшие в народ...
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:06
Это слова ушедшие в народ.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
сегодня в 00:04
Это не присказка, а песня из фильма, в исполнении Л.Гурченко...
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 00:01
Лишь бы его в Зените не оказалось. Это как в СССР присказка была: "Лишь бы не было в*йны".
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:53
Привет, Олег!!!
Номинально- он был атакующим полузащитником, но у Лобана, он играл на острие атаки. Можно вспомнить его гол в финале КК-86, в финале Кубка СССР-87 и многое другое...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:50
Привет Виктор!
С каких это пор Заваров был нападающим?
Только когда служил в ростовском СКА, а после всю карьеру полузащитником.
ABir
ABir
вчера в 23:40
Не хотелось бы , чтобы из Соболева сделали второго Дзюбу
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:26
- А чего все так всполошились-то? Да это обычная практика, для восстановления справедливости... Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому... Зенит так же, в своё время, Денисова лечил. Потом Кругового. Скажете - не помогло? Ещё как помогло! После ухода каждого - сразу стало понятно: "Кто есть ху?" "Вырезали опухоль" и организм (команда) сразу ожил. Никаких проблем и разногласий в раздевалке... Всё, что ни делается - всё к лучшему... Соболеву - чуть поумерить гонор и взяться за ум! И всё получится... Удачи в дальнейшей карьере!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:18
Быстрее бы его уже продали. Может хоть Зенит ослабит. Но скорее всего будет просто полировать там лавку как Сергеев и прочие.
Хиромант
Хиромант ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:10
- Упаси Бог!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:04
Пора парню в зенит))
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:45
Намедни была новость, что исполнительный директор ФК Спартак то ли САМ уволился, то ли УВОЛИЛИ, в общем, его уже нет в клубе.
На минуточку: исполнительный директор - человек, который ПОДПИСЫВАЕТ ДОГОВОРЫ!
Т. е. у него была информация и о том, в КАКОЙ "ХУтбол" ранее команды, которыми руководил амбал, играют, и об игроцких качествах тех, кто пришёл в команду, в частности, о РАЗЖИРЕВШЕМ "острие атаки", которого не только ИГРАТЬ в основу, но и просто выпустить на поле стыдоба, и который сейчас балдеет в спортзале, сгоняя вес.
ЗНАЛ И ВСЁ РАВНО ПОСТАВИЛ ПОДПИСЬ???
Не иначе, как "за долю малую" от агентов как Станковича, так и "острия атаки".
Очень уж "вовремя" этот исполнительный директор СЛИНЯЛ из клуба...
Гость
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