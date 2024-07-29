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Саудовская Аравия представила официальную заявку на проведение ЧМ-2034

вчера, 22:57

Саудовская Аравия презентовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.

Мероприятие, организованное Международной федерацией футбола (ФИФА), прошло в Париже. В церемонии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, министр спорта и президент Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Турки аль-Фейсал, а также президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Вот и я об этом)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:24
До 2034 года ещё дожить надо
Capral
Capral
вчера в 23:55, ред.
Вспоминаю ЧМ в Японии и Корее, и помню, что футболистам шили специальные футболки с вентиляцией подмышками. Ну а как играть в СА, где жара еще сильней- голыми, что ли? И вообще, зачем сейчас, строить такие далеко идущие планы, когда в мире так неспокойно? Странные люди...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:51
Все продаётся, все покупается....
К тому времени можно и ЧМ увеличить до 100 команд, чтобы и с третьих мест команды выходили из групп... Пора и Люксембургам дать шанс на ЧМ....
Capral
Capral
вчера в 23:47
Не представляю, как там можно играть в футбол...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:27
Дык недавно в тех краях уже популяризировали футбол, кажется в Катаре? Нет?
n33yx45psej4
n33yx45psej4
вчера в 23:20
В Аравии сейчас футбольный бум, и у них хорошие шансы
Veron_HS.
Veron_HS.
вчера в 23:14
если эти продажные инфантины прогнутся под это и выберут их - это будет шаг к концу европейского футбола. арабы и так уже ведут себя как хозяева в европейских лигах. какой им чемпионат, только что был у соседних арабов. это не популяризация футбола, а откровенный стыд и позор, продажные антифутбольные главы. следующим шагом ждите матчи регулярного чемпиоаната Италии и Англии в пустынях аравии
Гость
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