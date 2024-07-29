Саудовская Аравия представила официальную заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия презентовала официальную заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.
Мероприятие, организованное Международной федерацией футбола (ФИФА), прошло в Париже. В церемонии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, министр спорта и президент Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Турки аль-Фейсал, а также президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль.
К тому времени можно и ЧМ увеличить до 100 команд, чтобы и с третьих мест команды выходили из групп... Пора и Люксембургам дать шанс на ЧМ....
К тому времени можно и ЧМ увеличить до 100 команд, чтобы и с третьих мест команды выходили из групп... Пора и Люксембургам дать шанс на ЧМ....