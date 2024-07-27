«Реал» официально представил Эндрика

Нападающий Эндрик официально представлен в качестве игрока мадридского «Реала».
Бразилец встретился с президентом клуба Флорентино Пересом и подписал контракт на шесть лет. Новичку подарили маленькую копию стадиона, часы и футболку с его фамилией и 16-м номером.
Нынешняя планка стандартов у РМ, касаемо состава, таких проблем не приемлет. У Анчелотти даже мертвый Лукас Васкес заиграл! Про Вини и Бенза вспомни сколько они голубей над небом Бернабеу поубивали до прихода Анчи...
А тут сразу ясно, что игрок пришёл на роль форварда в основу(!), поэтому Перес с Анчелотти не слезет, а последний - с Эндрика.
P.S. И вообще. У матёрых коучей подобно Пепу и Анчи само понятие Лавка стирается..., а Основа начинает походить лишь на условность.
Нынешняя планка стандартов у РМ, касаемо состава, таких проблем не приемлет. У Анчелотти даже мертвый Лукас Васкес заиграл! Про Вини и Бенза вспомни сколько они голубей над небом Бернабеу поубивали до прихода Анчи...
А тут сразу ясно, что игрок пришёл на роль форварда в основу(!), поэтому Перес с Анчелотти не слезет, а последний - с Эндрика.
P.S. И вообще. У матёрых коучей подобно Пепу и Анчи само понятие Лавка стирается..., а Основа начинает походить лишь на условность.