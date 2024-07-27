«Реал» официально представил Эндрика

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вчера, 13:08

Нападающий официально представлен в качестве игрока мадридского «Реала».

Бразилец встретился с президентом клуба Флорентино Пересом и подписал контракт на шесть лет. Новичку подарили маленькую копию стадиона, часы и футболку с его фамилией и 16-м номером.