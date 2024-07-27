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«Реал» официально представил Эндрика

вчера, 13:08

Нападающий Эндрик официально представлен в качестве игрока мадридского «Реала».

Бразилец встретился с президентом клуба Флорентино Пересом и подписал контракт на шесть лет. Новичку подарили маленькую копию стадиона, часы и футболку с его фамилией и 16-м номером.

«Реал» официально представил Эндрика

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:56
Всё время стараешься турниры и команды перевернуть верх дном. ЧМ, ЧЕ - это товарищеские турниры. Базель круче Колумбии...
Я даже не знаю, что тут комментировать.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 00:02
Он не говорит железный игрок основного состава. Это надо заслужить. Вдруг мбаппе не заиграет как азар? Тогда азара заменил игрок который тоже был куплен на лавку я про Винисиуса.

И еще в 2022 году игрок с лавки вышел на замену в конце матча и похоронил твой Сити. Так что недооценивай игроков с лавки. Тем более у Реала законных напов сейчас кроме этого Эндрика нет
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
О чем говорит множество пенальти и отсутствие полузащиты?? Как по мне о скоростном, можно сказать высокоскоростном энергичном зрелищном атакующим самое главное смотрибельном для зрителя футболе.
А то что реал за последние несколько лет висит на волоске с двухэтажным автобусом, и проходит соперников из-за гола в 90+ минутах, это и есть унылость.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:06
сколько пенальти там было и сколько полузащиты?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:04
Как можно говорить унылые смотрины в Катаре, на хотябы финальный матч в Катаре. Это был крутой матч, в разы лучше чем последние автобусные игры реала в ЛЧ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 21:51
Дружище, насмешил, каким боком футбол Пеле можно проецировать на сегодняшние унылые смотрины в Катаре? ну вот как???
Тогда другого способа заявить о себе не было кроме чм и че, а сегодня это товарняки, спроси у Тони Кросса, он просто дурака на Евро валял
25процентный клоун
25процентный клоун ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 21:47
это если его не смотреть.
кстати, сити даже с базелем судьи тащили, и Базель это не сборная Колумбии, это европейский клуб с зубами
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:32
Кто это вообще?
EIIiada
EIIiada ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 20:29
Я не говорил, что он плохой игрок. Просто посмеялся, что за 90 минут отдал всего 1 передачу. Также считаю, что это деньги на ветер. При таком составе, какой сейчас у Реала, он железный игрок лавки. Там даже Гюллеру места нет, хотя он на Евро себя проявил.
EIIiada
EIIiada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:27
Спасибо. Рассмешил. Это надо же приравнять ЧМ к товарищескому турниру!!!! Пеле получается король товарняка, а не футбола. С каких это пор у тебя турниры сборных стали товарищескими? С тех пор, как Месси начал побеждать?

Кстати, по твоей же логике Месси уделал Роналду. Месси: 4 ЛЧ + 10 Ла Лига =14. Роналду: 5 ЛЧ + 2 Ла Лига + 3 АПЛ = 10
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:11
Перес задумал адекватно реагировать на дикие 82 матча за сезон в максимуме.
Ожидаемо наступают времена, когда иметь в наличии два равноценных состава - это рационально.
Мне даже кажется, что еще пары игроков Реалу бы не помешало. Особенно в защиту.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:07
А ЛЧ с Базелем, Лудогорцем, Мальме прям топ турнир, 😂🤦‍♂️
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 20:04
А где хейт в его адрес? Ну никчёмный это на сегодняшний день, пройдёт время будет видно Робинью ли или как Неймар в Барселоне заиграет, будет забивать важные голы в ЛЧ. Вот любят сливочные драматизировать раньше времени.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 19:46
Ямаль красавчик пооявил себя но не всем дано проявлять себя в 17 18 лет. Теперь самое главное продолжить в том же духе. Я не знаю особых качеств эндрика но списать его из за одного турнира и из за того что он в реал переходит глупо говорить что он плохой игрок.

Конечно трофеи важная часть футбола но карьера условного кейна лучше чем у гетце хоть он и выиграл всё.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 19:44
А Холанда напомнишь? а Де Брейне, Силвы?
Евро и ЧМ это товарищеский турнир/смотрины/цирк... это ещё не футбол, это прелюдия.
Футбол это восьмиугольник- ЛЧ, Ла Лига и АПЛ
EIIiada
EIIiada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:14
Напомни мне подвиги Эдегора на Евро
EIIiada
EIIiada ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 19:09
Ямаль младше, но проявил себя. Но даже, если не сравнивать ни с кем, то отдать всего одну передачу за весь матч и то, потому что разыгрывал с центра поля, это позор. Всего 4 попытки было отдать пас. Такого еще не было в истории.

Что касается Гетце, то лучше выиграть ЧМ и стухнуть, чем подавать надежды и не выиграть ничего.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 18:21
И что? Это его первый кубок америки был. Главное чтобы он играл в этих кубках до конца карьеры а не как марио гетце который выиграл чемпионат мира забил гол в финале и пропал совсем.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 18:17
А почему из всех мододых игроков ты назвал худшего и то он не худший был просто на тот момент не готов был. Сейчас вон в арсенале отлично играет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:01
Эдегор сейчас стоит больше чем вся линия атаки Барселоны
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:33
Перес собирает команду будущего!
Молодняк плавно впишется в коллектив королевичей, разбегается и будет лет на 8-10 европейский, и не только. гегемон!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Что значит может заиграет, может не заиграет ?
Нынешняя планка стандартов у РМ, касаемо состава, таких проблем не приемлет. У Анчелотти даже мертвый Лукас Васкес заиграл! Про Вини и Бенза вспомни сколько они голубей над небом Бернабеу поубивали до прихода Анчи...
А тут сразу ясно, что игрок пришёл на роль форварда в основу(!), поэтому Перес с Анчелотти не слезет, а последний - с Эндрика.

P.S. И вообще. У матёрых коучей подобно Пепу и Анчи само понятие Лавка стирается..., а Основа начинает походить лишь на условность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
А ты глянь на их пз и дефов..., там ведь только один Модрич - мулат.)
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:42
Не понимаю, почему столько хейта от болельщиков Барселоны. Ну пришёл молодой игрок, будет пробовать, может заиграет, может не заиграет, может будет в роли джокера. Но зачем сразу рассказывать какой он никчёмный, как ничего не умеет, как будет полировать лавку и т.д. Иногда кажется, что некоторые фанаты сине-гранатовых намного больше ненавидят Реал, чем любят Барселону.
EIIiada
EIIiada ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:32
или Канады. Реал больше не сливочный, а кофейный.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 15:31
Сборная Франции??
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 15:30
Не совсем понятно что задумал Перес. Такое ощущение что решил собрать всех молодых талантов в реал лишь бы конкурентам не подались. С одной стороны глубина состава на лавке это только в пользу, но с другой, у каждого из них свои амбиции и требования к игровой составляющей, а это может повлиять на внутреннее настроение команды. Что не есть хорошо.
EIIiada
EIIiada ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:21
и в защите, и в полузащите
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:21
Я помню его. Это тот шкет, которого сравнивали с самим Пеле, до тех пор, пока он на КА не сделал всего 1 передачу за 90 минут!!!!! Посидит 1 сезон на лавке, а потом пойдет в аренду и через пару лет о нем никто не вспомнит. Деньги на ветер.
3ton
3ton
вчера в 15:02
Столько шумихи , как в свое время с Эдегором
Рекордный контракт для его лет))
Эдегора в Реале не видно 🙂
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