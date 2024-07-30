ЦСКА подписал контракт с Риванди

Московский ЦСКА подписал контракт с иранским защитником Амирхоссейном Риванди до 2026 года.
Футболист проходил стажировку в российском клубе и впечатлил тренерский штаб.
20-летний игрок отправится в годичную аренду в «Бухару» для получения игровой практики.
А иранцу желаю прижиться и окунуться в наш российский футбол и быть полезным цска
А иранцу желаю прижиться и окунуться в наш российский футбол и быть полезным цска
Какая-то странная формулировка. С февраля 24-го до июля 24-го этот иранский ноунейм был официально взять в аренду. Вышел даже в 2-х официальных матчах в сумме на 30 минут. Какая же это стажировка? ))
Какая-то странная формулировка. С февраля 24-го до июля 24-го этот иранский ноунейм был официально взять в аренду. Вышел даже в 2-х официальных матчах в сумме на 30 минут. Какая же это стажировка? ))
с хорошими задатками, скоростной, но пока на позиции левого защитника слабоват, конкуренцию не выдерживает. Молод, пусть поиграет в аренде. Правильное решение. Удачных игр ему в Бухаре.
с хорошими задатками, скоростной, но пока на позиции левого защитника слабоват, конкуренцию не выдерживает. Молод, пусть поиграет в аренде. Правильное решение. Удачных игр ему в Бухаре.