ЦСКА подписал контракт с Риванди

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вчера, 12:13

Московский ЦСКА подписал контракт с иранским защитником до 2026 года.

Футболист проходил стажировку в российском клубе и впечатлил тренерский штаб.

20-летний игрок отправится в годичную аренду в «Бухару» для получения игровой практики.