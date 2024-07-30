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ЦСКА подписал контракт с Риванди

вчера, 12:13

Московский ЦСКА подписал контракт с иранским защитником Амирхоссейном Риванди до 2026 года.

Футболист проходил стажировку в российском клубе и впечатлил тренерский штаб.

20-летний игрок отправится в годичную аренду в «Бухару» для получения игровой практики.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:40
Кому что. Кому семечками спекулировать, кому титулы завоёвывать.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:04
Все да не все) Есть у нас тут один коллекционер футболистов на лавке
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:11
Берите пример с армейцев - берут пачками за гроши молодых футболистов и опосля Некоторых продают за млн.!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:41
У нас та же фигня с Дмитриевым . Зачем его брать ,если сразу отдают в аренду ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 15:40
Ты невнимателен просто. После стажировки с ним перед сезоном был заключен контракт полноценный. А потом был отдан в аренду
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:38
Практически все клубы РПЛ отдают игроков в аренду и имеют в своем составе арендованных игроков. Это обычная практика. Лучше играть в другой команде чем сидеть на лавке в своей. Так и в этом случае.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:05
Откровенно говоря, по играм, которые он провёл на поле, можно сказать, что парень
с хорошими задатками, скоростной, но пока на позиции левого защитника слабоват, конкуренцию не выдерживает. Молод, пусть поиграет в аренде. Правильное решение. Удачных игр ему в Бухаре.
lotsman
lotsman ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:26
Посмотрим через годик. А пока его отправляют в Узбекистан.)
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:45, ред.
Как-то всё странно.
Если он "ВПЕЧАТЛИЛ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ" армейцев, то ЗАЧЕМ его отдают для игровой практики в Узбекистан?
Если ЛОГИЧНО рассуждать, то игрок, который ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, как написано в заметке, впечатлил тренерский штаб ЦСКА, то ему СРАЗУ место в основе команды, ну, или, для начала, "в первом ряду" замен.
Или тренерский штаб ЦСКА подрабатывает скаутами у ФК "Бухара"?
)))
kpq8r7nfkmar
kpq8r7nfkmar
вчера в 13:37
Игрок не понятный, стоит пожелать ему удачи.
galem72
galem72
вчера в 12:44
"...футболист проходил стажировку в российском клубе..."

Какая-то странная формулировка. С февраля 24-го до июля 24-го этот иранский ноунейм был официально взять в аренду. Вышел даже в 2-х официальных матчах в сумме на 30 минут. Какая же это стажировка? ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:40, ред.
Вспоминаю золотые годы , когда в командах играли советские игроки и уважали клубы за которые они играли . Да были переходы...но основной костяк команд то оставался . И играли они и за клубы и за города за какие они выступали....Но это ностальгия...)
А иранцу желаю прижиться и окунуться в наш российский футбол и быть полезным цска
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:21
Никак)) По арендам побегает, а потом продадут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:18
Посмотрим ,как он заиграет в ЦСКА.
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